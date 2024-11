Illa avisa que hay campings en zonas inundables que preocupan al Govern

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una sesión de control al presidente de la Generalitat valenciana, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - Alberto Paredes - Europa Press

No descarta tomar alguna "decisión drástica" al respecto

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisado que hay campings que preocupan al Govern al encontrarse en zonas inundables, y no ha descartado tomar alguna "decisión drástica" al respecto.

"Ya se estaba trabajando en esto, no lo ha iniciado mi Govern, pero si deben tomarse soluciones, determinaciones o decisiones, yo lo que digo es que las tomaremos", ha indicado en una entrevista de este lunes en Catalunya Radio recogida por Europa Press, cuando se cumplen 100 días desde que está al frente del Ejecutivo catalán.

Ha relatado que la Generalitat tiene un registro de las zonas inundables, una herramienta que prevén utilizar para tomar decisiones "desde un punto de vista administrativo y jurídico".

MAZÓN

Al preguntársele por la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana por parte presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha pedido no buscar culpables: "Justamente por lo que me tocó vivir como ministro de Sanidad --durante la pandemia-- lo que pienso que debe hacerse en este momento preciso en el que estamos, es ayudarnos y no culparnos".

Ha añadido que ve con preocupación que los últimos días algunos dirigentes políticos se hayan expresado en este sentido, y ha considerado que en estos momentos no se tienen que pedir responsabilidades: "En este momento, no".

"En este momento lo que hay que hacer es ayudar y estar centrados en recuperar a todas las personas desaparecidas, identificar los cuerpos, restablecer los servicios públicos. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente político", ha opinado Illa, que cree que ya habrá tiempo para analizar y valorar las actuaciones de la Generalitat Valenciana al respecto.