Illa avisa de que la previsión de lluvias intensas "no ha acabado" y reunirá este domingo al Cecat

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisado de que la previsión de lluvias intensas para los próximos días en Catalunya "no ha acabado", y ha explicado que convocará para la tarde de este domingo una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat).

"Mañana hay previsión de intensas lluvias en forma de dana, una gota fría, que esta tarde acabaremos de calibrar qué parte del territorio afectará y con qué dimensión, y también daremos los oportunos avisos a la población", ha dicho en una intervención en un acto en Cervelló (Barcelona).

El presidente ha agradecido el comportamiento ciudadano ante los avisos del sábado, ha pedido la máxima prudencia para las próximas horas, y ha lamentado la desaparición de una persona en Cabrera de Mar (Barcelona): "Esperamos poder encontrarla lo más pronto posible".