Illa defiende mantener impuestos y reprocha al PP querer "desmontar" servicios públicos

Insta a los alcaldes del PP a colaborar con el Govern para construir vivienda pública

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles una "fiscalidad justa" en Catalunya y ha reprochado al líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, que su partido quiera "desmontar" servicios públicos rebajando impuestos.

Así se ha expresado Illa en la segunda jornada del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, en su turno de respuesta a la intervención de Fernández.

"Ha dejado claro dónde está. Yo creo que también en mi intervención he dejado claro dónde estoy. Yo estoy por la prosperidad compartida, no por la excluyente. Usted está por la prosperidad excluyente", ha expresado Illa, dirigiéndose al diputado popular.

Illa ha asegurado que 3 de cada 10 euros que recibe el Gobierno de la Comunidad del Madrid --liderado por del PP-- sirven para financiar reducciones de impuestos, unas rebajas que, a su juicio, lo que provocan es el "empobrecimiento" de las comunidades autónomas de su alrededor.

NO DESINCENTIVAR LA PROSPERIDAD

Para Illa, hay que buscar una fiscalidad "que no desincentive la generación de prosperidad, pero que permita financiar políticas públicas dignas y adecuadas" en materias como educación, sanidad, servicios sociales, justicia y de seguridad, ha citado textualmente.

También ha apuntado que la carga impositiva en España actualmente está 2 puntos del PIB por debajo de la media de la Unión Europa, pero que, antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, esa brecha era de 4 puntos porcentuales.

INSTA A LA COLABORACIÓN DE ALCALDES DEL PP

Sobre la propuesta que anunció este martes para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, Illa ha instado a Fernández a que hablar con los cuatro alcaldes populares de Catalunya --en especial con los de Badalona y Castelldefels (Barcelona)-- para que se abran a colaborar con el Govern en ese objetivo.

"Hable con sus alcaldes si tienen un problema de vivienda o no. Yo me dirigiré a ellos también, les pediré si están dispuestos a colaborar para hacer vivienda en sus ciudades, porque gobierno para todos", ha asegurado.

Asimismo, ha advertido de que, en sus palabras, las recetas del PP llevaron a la burbuja inmobiliaria de la crisis de 2008, y ha subrayado: "Yo no quiero esa fiesta", en referencia explícita a una portada de 'The Economist' de 2008 que rezaba 'The party's over' cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

EL CATALÁN, "SIN IDEOLOGÍAS"

Respecto al uso del catalán, Illa ha pedido al PP que trabaje para que la lengua no se asocie a una determinada ideología: "Aquí usted tiene un papel importante, por eso se lo pido, que se sume".

También ha apuntado que, para el PSC, las mejores políticas para impulsar el catalán son aquellas que incentiven su uso, y ha solicitado el apoyo del PP en el Parlamento Europeo para que los eurodiputados puedan usar el catalán, el euskera y el gallego.