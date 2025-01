Illa dice que gobernará y "tomará las decisiones que deba tomar" para sacar adelante reformas

Pide a Pimec pensar en "qué queda por hacer en los próximos 50 años"

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que su ejecutivo gobernará y "tomará las decisiones que deba tomar" para sacar adelante la voluntad reformista que tiene en ámbitos como la educación, la sanidad o los servicios públicos.

Lo ha dicho este martes en la clausura del 50 aniversario de la patronal, en la que también han participado el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de honor de la patronal, Josep González, y los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont --telemático--, Quim Torra y Pere Aragonès.

"Lo haremos gobernando, tomando las decisiones que nos corresponda tomar, puesto que somos un gobierno de minoría, llegando a acuerdos, principalmente con todas las formaciones que estén a disposición de hacerlo", ha dicho.

"TAN LEJOS COMO PUEDA" EN REFORMAS

Ha dicho que caminará "tan lejos como pueda" en reformas concretas y tangibles, en la mejora de las infraestructuras que ayuden a la actividad empresarial, a la garantía de recursos como el agua y la energía y en la retención de talento, aunque ha señalado textualmente que un país sin normas no funciona.

Ha dicho que Catalunya ha mejorado en los últimos 50 años por el trabajo de las instituciones, concretamente de la Generalitat, por la cohesión y pluralidad de la sociedad y porque se ha generado prosperidad.

"Algunos de mis predecesores han tenido que gobernar períodos en los que no ha sido fácil generar prosperidad. Y esto cambia completamente las cosas. Afortunadamente, estos últimos años generamos", ha expresado.

PIMEC

Sobre la efeméride de la Pimec, Illa ha recordado que nació en una época complicada y que en la evolución de Catalunya y en la generación de prosperidad Pimec "ha sido esencial".

Ha reivindicado las pequeñas y medianas empresas como fuentes de creatividad e innovación, en sus palabras, ha destacado la disposición de la patronal al diálogo social y su papel "muy activo en la sociedad civil y su actitud de colaboración".

También les ha instado, ante la conmemoración, a pensar en qué queda por hacer en los próximos 50 años: "Si se hace en un sentido constructivo, es siempre un ejercicio estimulante mirar qué nos queda por hacer. Si se hace en un sentido más bien destructivo, de queja, es bastante estéril", ha valorado.

DONALD TRUMP

Sobre la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido respetar la decisión que tomaron los estadounidenses, y ha dicho que es "estéril" especular sobre qué pasará, y que lo que debe hacer Catalunya es concentrar las energías en lo que hará.

"¿Qué debemos hacer nosotros, como país? Aquí el marco europeo es muy importante. Y aquí hay un rasgo muy importante que quisiera poner de relieve, que es estar en Europa. Hay que estar en Europa. Debemos estar en Europa. Todos", ha añadido.

Illa también se ha referido a la defensa de la democracia y a los elementos de esta a los que cree que Catalunya no debe renunciar: "Un ciudadano, un voto. No un dólar, un voto. No quien más dinero tiene, tiene más peso a la hora de decidir qué ocurre. No quien más poder tiene en una empresa. Un ciudadano, un voto. Así hemos construido nuestro país", ha valorado.