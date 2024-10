Illa insta a Junts a elegir entre ser una oposición para "desestabilizar" o para hacer política útil

Exige a Junts que no mezcle carpetas de negociación y diferenciar el Congreso del Parlament

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este miércoles al presidente del grupo de Junts en el Parlament, Albert Batet, que aclare si su formación elegirá entre ser una oposición para "desestabilizar" o para hacer política útil durante esta legislatura.

Así se ha expresado Illa al inicio de la segunda jornada del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, en su turno de respuesta a la intervención de Batet.

"Una buena oposición ayuda a hacer un bueno gobierno. Yo necesito que usted me lo recuerde periódicamente, porque será un estímulo para poderlo hacer. Ahora, le pido que lo haga con una actitud constructiva", ha asegurado.

Illa ha subrayado que, si se repasan los últimos años, no percibe "buenas señales" en Junts, a quien ha acusado textualmente de desestabilizar el Govern de coalición con ERC, del que finalmente salieron, aunque también ha valorado algunas señales positivas.

También ha pedido más tiempo a Junts a la hora de evaluar la acción de su Govern, y ha recordado que su Ejecutivo lleva 8 semanas en la Generalitat y que su propósito es trabajar en ámbitos como el catalán, la inmigración y la vivienda.

MIRADA PUESTA EN EL CONGRESO

En relación a los procesos de negociación, Illa ha instado a Junts a no mezclar carpetas y a tratar los asuntos del Congreso por separado de los del Parlament: "No mezclemos libretas y no nos confundamos de interlocutores porque nos haremos daño todos. Yo intentaré no hacerlo, no lo hagan ustedes tampoco".

El presidente catalán ha reivindicado que los socialistas también estén liderando el Gobierno central, y ha avisado de que la alternativa en España es un Ejecutivo conformado por PP y Vox.

Ha destacado medidas promovidas por el Gobierno central que, a su juicio, también benefician a Catalunya, con ejemplos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tilda como reflejo de un modelo de "prosperidad inclusiva" que defiende el PSC.

También ha pedido a Junts que negocie en el Congreso el techo de gasto del Gobierno central, que haga sus propuestas de mejoras y que al final lo apruebe.

"Es verdad que sus 7 diputados son necesarios para tirar esto adelante. Ahora, ¿para qué servirán estos 7 diputados? ¿Para bloquear, para desestabilizar? ¿O para mejorar las cosas y tirar adelante? Yo es lo que les pido", ha remarcado.

EL CATALÁN EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Respecto a la posibilidad de que el catalán sea oficial en el Parlamento Europeo, Illa ha apuntado que la decisión está en manos de los 15 miembros que componen la Mesa de la Cámara europea.

"¿Usted cómo piensa, cómo cree que se gana una votación de este tipo? Yendo solo por el mundo o con socios?", ha preguntado.