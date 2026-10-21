Illa a Junts: Con PP y Vox los líderes del 1-O "no habrían recuperado sus derechos políticos"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado a la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que si el Gobierno de España hubiera estado encabezado por PP y Vox, los líderes del 1-O "no habrían recuperado sus derechos políticos" con una ley de amnistía.

"Si fuera por el PP y por Vox, ustedes hoy no habrían recuperado, o parte de sus compañeros no habrían recuperado, sus derechos políticos", ha afirmado en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles en respuesta a Sales.

Illa ha saludado la aplicación de la amnistía a los principales líderes del 'procés', y ha destacado que ahora "todo el mundo puede participar y ejercer todos sus derechos políticos".

"Esto es lo que queríamos. Catalunya cierra una etapa y abre un futuro nuevo, y es el triunfo de todos, de todos, sobre todo de la convivencia en Catalunya", ha añadido.

"TARDE Y A REGAÑADIENTES"

Sales ha celebrado el retorno del exconseller Lluís Puig y la aplicación de la norma a Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, que el Tribunal Supremo ha hecho "obligado, tarde y a regañadientes", pero ha advertido de que falta que se aplique a todo el mundo, también al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ha afirmado que la amnistía ha sido una victoria del independentismo y una derrota de los poderes del Estado, y ha recordado que Illa, inicialmente, no veía con buenos ojos esta medida: "Primero se opuso, después tragó, y ahora quiere ponerse la medalla".

Illa ha replicado que los votos de Junts fueron necesarios, pero también los del PSC, los de ERC y los de los Comuns: "Si fuera por Feijóo y Abascal, con quienes ustedes algún trato parece que tienen, no estarían ustedes aquí", y les ha pedido reflexionar si es inteligente, en este contexto electoral, ser equidistante.

"RESISTENCIA PREVARICADORA"

En su intervención, el presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, ha dicho que el levantamiento de las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, y la amnistía a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa "parece confirmar el final de la resistencia prevaricadora" del TS.

Ha recordado a Illa que, tras la amnistía, pactaron "afrontar la resolución del conflicto político", y que no debe buscar excusas, como las elecciones generales, para retrasar este debate.

Illa ha respondido que él y ERC tienen puntos en común y de discrepancia, pero que, en todo caso, "las cuestiones políticas se deben resolver en el ámbito de la política", y se ha comprometido a defender un autogobierno fuerte para Catalunya.

"DOS VELOCIDADES"

También la CUP, en palabras de su presidenta de grupo, Pilar Castillejo, se ha referido a la amnistía, y aunque ha celebrado el retorno de Puig y la aplicación de la norma a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, ha afirmado que se aplica "a dos velocidades".

"Mientras se aplicó automáticamente a los policías agresores, todavía hay muchos activistas y manifestantes que siguen esperando entre trabas judiciales. La amnistía plena debe aplicarse ya al conjunto de represaliados", ha reclamado.