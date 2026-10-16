Illa lamenta la renuncia de Mínguez: "Siempre ha puesto el interés colectivo por delante"

Archivo - El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha lamentado la renuncia de todos sus cargos de la ya exportavoz del PSOE y diputada del PSC por Lleida, Montse Mínguez, tras la polémica por las actividades inmobiliarias de su pareja: "Vuelve a demostrar que siempre ha puesto el interés colectivo por delante de cualquier otra consideración".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este viernes, ha afirmado que se trata de una decisión personal que respeta, pero ha lamentado su decisión: "Quienes la conocemos sabemos de su compromiso, su generosidad y su dedicación al servicio público".

Le ha agradecido todo lo aportado, le ha expresado su afecto y reconocimiento, y se ha mostrado convencido de que "seguirá defendiendo sus convicciones y contribuyendo al bien común desde cualquier ámbito".