Illa llama a emular el compromiso de Tarradellas con los "valores y principios democráticos"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, tras una reunión, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este domingo a emular el compromiso que el expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas tenía "con los valores y principios democráticos", con la libertad y el reconocimiento de la pluralidad de Catalunya.

Así se ha expresado su intervención en el acto institucional con motivo de la rehabilitación de la tumba del presidente Tarradellas en Cervelló (Barcelona) con motivo del Año Tarradellas, junto a la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret; la alcaldesa, Montse Canas; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; y el nieto de Tarradellas, Guillem Tarradellas.

Illa ha reivindicado al expresidente como un gigante de la política y "una de las figuras más importantes de la historia de Catalunya", y ha destacado de él su perseverancia, incluso su cabezonería, y su capacidad para no desanimarse nunca.

Ha afirmado que es necesario este compromiso con los valores de la democracia y la libertad en un tiempo que entonces era adverso, como lo puede ser también el actual, frente al cual no cabe inhibirse e indignarse solamente, sino que es necesario "comprometerse".

"Todos los tiempos son complicados, y estos lo son, especialmente porque hay cambios muy rápidos y muy acelerados en el mundo: climáticos, tecnológicos, geopolíticos, económicos...", ha expresado.

Ha añadido que son momentos de mucha actualidad política, pero ha evitado más referencias concretas: "Hoy aquí no quiero ir más allá, por respeto a la memoria del presidente Tarradellas y su sentido de unidad".

LLUÏSA MORET

Por su parte, Moret ha recordado que Tarradellas fue también presidente de la Diputación de Barcelona, simultáneamente a ser presidente de la Generalitat en la restitución de ambas instituciones tras el franquismo.

Ha reconocido su aportación extraordinaria y trascendental en la rehabilitación de las instituciones: "Se ha convertido en un legado de país", y ha afirmado que la tumba familiar de Tarradellas era voluntad de la Diputación que fuera un nuevo espacio de recuperación de la memoria democrática.

GUILLEM TARRADELLAS

Y finalmente, el nieto de Tarradellas, Guillem Tarradellas, ha agradecido a las distintas instituciones implicadas la rehabilitación de la tumba de su abuelo, y ha reivindicado sus valores: "Dedicó su vida a una Catalunya democrática y acogedora. Trabajó con todos, formando un Govern de unidad nacional con el fin de reconstruir un país dañado por casi 40 años de dictadura fascista".

Por ello, ha llamado a no dejarse engañar por "mentiras de los extremos y nostálgicos de un pasado que tanto daño han hecho en Catalunya y en Europa" y contra los que Tarradellas luchó toda su vida.