Illa a Messi tras el Premio Princesa de Asturias: "Catalunya siempre formará parte de tu historia"

La Princesa Leonor entrega el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor - Raúl Terrel - Europa Press

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al futbolista argentino y exjugador del Barça, Leo Messi, que ha recibido este viernes el Premio Princesa de Asturias: "Catalunya siempre formará parte de tu historia". "El talento de Messi, su trayectoria, solidaridad y humildad le han llevado a ganarse la admiración del mundo entero", ha escrito en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Catalunya siempre formará parte de tu historia y tú de la nuestra. ¡Enhorabuena, Leo, por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026!", ha concluido.