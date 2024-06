Illa ante un nuevo modelo de financiación: "El punto no es tanto quién recauda, sino quién gestiona"

Se abre a un gobierno de coalición o en minoría y pide a ERC y Comuns altura de miras

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que, ante la posibilidad de disponer de un nuevo modelo de financiación en Catalunya, "el punto no es tanto quién recauda, sino quién gestiona".

"Según el Estatut se podría crear un consorcio general tributario que eventualmente podría recaudar todos los impuestos. Pero el punto no es tanto quién recauda, sino quién gestiona, por qué gestiona y cómo se gestiona. Recaudar está bien, pero pongo más el acento en cómo gestionamos esto y para qué lo utilizamos", ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Para Illa, habría que gestionarse en base a "las singularidades de Catalunya y con criterios de justicia, sin buscar ningún privilegio pero sí una financiación justa" que permitiera a la Generalitat tener recursos suficientes para ejercer sus competencias con suficiencia financiera.

Tras concretar que la financiación es una de las cuestiones que está sobre la mesa en las negociaciones que tiene con ERC y los Comuns para lograr su apoyo de cara a la investidura, ha evitado hablar de 'concierto catalán' y ha pedido afrontar este debate de forma serena, con argumentos y números, en Catalunya y en el resto de España.

Así, ha reclamado poder hablar de ello sin necesidad de "tirarse los platos por la cabeza" ni caer en descalificaciones, y ha defendido el papel que juega en todo ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

NO PREVÉ IR A GINEBRA

Además de expresar su confianza en el equipo negociador del PSC, coordinado por la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha avanzado que no ha tenido "de momento" ningún contacto con la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, y que no tiene previsto ir a Ginebra a visitarla.

También ha reivindicado de nuevo que su investidura es la única con opciones de salir adelante porque "no hay una mayoría independentista en el Parlament", y que para conseguir su objetivo debe operar con generosidad y flexibilidad.

"PUIGDEMONT NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD"

En consecuencia, ha insistido en que una investidura del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, no tiene margen de prosperar: "Tendrá 74 votos, como mínimo, en contra. Esto no da, por lo tanto no hagamos perder el tiempo a la gente. Puigdemont no tienen ninguna posibilidad. Lo he dicho en cuatro idiomas. No me abstendré".

Para articular la mayoría que quiere con ERC y Comuns, Illa les ha pedido altura de miras y ha añadido que está abierto a todas las opciones, ya sea un gobierno de coalición o a uno en minoría.

El primer secretario del PSC también ha descartado que Sánchez pueda avanzar las elecciones generales, un escenario que cree que no se producirá porque "no tiene ni pies ni cabeza".