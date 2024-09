Illa a Orriols (AC): "No es nadie para dar lecciones de quién es catalán y quién no"

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este jueves el discurso de la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, en el pleno del Parlament, en el que la diputada ha acusado al socialista de querer desnacionalizar Catalunya: "No es nadie para dar lecciones de quién es catalán y quién no".

En su turno de réplica a Orriols, el presidente catalán ha asegurado que "todo el que venga a mejorar Catalunya es catalán y tiene derechos y deberes".

Illa también ha respondido a Orriols, que ha criticado que la diputada de ERC Najat Driouech lleve 'hiyab' en el Parlament: "La diputada Najat, que no es de mi partido, no le da a usted 10 vueltas, no le da 100 vueltas, le da 1.000 vueltas".