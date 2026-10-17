Illa pide "máxima precaución" ante la alerta por lluvias en Catalunya de este sábado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante la alerta por lluvias activa en diversas comarcas de Barcelona y Girona este sábado.

En un apunte en 'X' ha pedido que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencias y las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), y ha pedido prever con tiempo los desplazamientos necesarios y evitar los que sean innecesarios.

Illa ha presidido este sábado a mediodía la reunión del Cecat para hacer seguimiento de este episodio de lluvias torrenciales.