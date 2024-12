Illa prioriza vivienda, energía verde, seguridad y financiación singular en su Pla de Govern

El documento especifica que "la totalidad de los acuerdos de investidura" también forman parte del plan

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este viernes el Pla de Govern para esta legislatura, que sitúa el acceso a la vivienda, la transición energética, la seguridad, y el autogobierno y la financiación singular como principales prioridades de su ejecutivo.

El Consell Executiu prevé aprobar el lunes --en la última reunión del año-- el documento con 260 medidas concretas y enmarcadas en 5 prioridades: prosperidad compartida basada en el conocimiento, para mejorar la calidad de vida y el acceso a la vivienda; transición energética, ambiental y verde; equidad social, igualdad, feminismo y bienestar; buen gobierno, seguridad y mejora de los servicios públicos; y autogobierno efectivo y financiación singular.

El documento especifica que el Govern también asume e incorpora al Plan de Govern las medidas pactadas en los acuerdos de investidura entre el PSC y ERC y Comuns también, y fuentes del Govern han descartado cambios en esta hoja de ruta aunque no se aprobaran los Presupuestos, escenario que no contemplan.

PROSPERIDAD Y VIVIENDA

Con el objetivo de recuperar el liderazgo económico, impulsar la reindustrialización y la creación de empleo, el Govern plantea acordar un nuevo Pacto Nacional por la Industria para los años 2026-2030; un plan para reducir la carga administrativa a empresas, e impulsar la captación de fondos europeos y de "proyectos estratégicos en R+D+I".

Sobre vivienda, el plan contempla la construcción de 50.000 viviendas protegidas de alquiler anunciadas por Illa y medidas de rehabilitación y compra de vivienda; aplicar el índice de precios del alquiler y medidas como en Plan de barrios, la modernización de colegios con 120 nuevas construcciones y grandes inversiones, así como mejorar el confort climático en 2.530 centros escolares.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En el ámbito de transición energética, el Govern se compromete a garantizar el 50% de la producción eléctrica con energías renovables con la instalación de 5.000 MW de energía eólica y 7.000 MW de fotovoltaica; además de la ampliación y construcción de nuevas desalinizadoras y plantas potabilizadoras y de impulsar un plan para el vehículo eléctrico y una nueva ley de residuos.

También se incrementará la conectividad del Aeropuerto de Barcelona "protegiendo sus áreas naturales", se constituirá la empresa mixta para la gestión de Rodalies tras la transferencia de la red, y se impulsarán los proyectos de Rodalies Lleida y el tram-tren en Tarragona, así como el estudio de nuevos proyectos ferroviarios.

BIENESTAR Y EDUCACIÓN

El Govern se marca como prioridad revertir los malos resultados en educación con un plan específico y, también, colaborando con la OCDE, y dibuja un incremento de la financiación de las escuelas infantiles hasta conseguir la gratuidad de la educación 0-3 años.

También contempla conseguir en un 90% de los casos se atienda en menos de 48h a los pacientes de la atención primaria y comunitaria; impulsar el nuevo Hospital Clínic de Barcelona y el nuevo Campus de Salut Trueta de Girona, entre otros equipamientos de salud; hacer efectivo el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y reformar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC); y crear la Comisaría General de la Mujer para prevenir y acompañar a víctimas de violencia machista.

SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Fuentes del ejecutivo avisan que quieren "hablar mucho de seguridad", y que así lo reflejan en el plan, que recoge el acuerdo de la Junta de Seguridad para aumentar la plantilla de los Mossos a 25.000 en 2030, así como crear nuevas unidades judiciales para reducir la multirreincidencia, más allá de los 5 nuevos juzgados de Barcelona acordados con el Gobierno central.

También forman parte de este bloque de medidas las referentes a la reforma de la administración de la Generalitat, con la voluntad de extender la evaluación de políticas públicas, un plan de transformación digital y una nueva ley de ocupación pública y un decreto para la dirección pública profesional.

AUTOGOBIERNO Y FINANCIACIÓN SINGULAR

Negociar el nuevo sistema de financiación singular es la principal medida del bloque de prioridades sobre el autogobierno y la financiación, y analizará las propuestas que se formulen para implementar nuevas competencias que asuma la Generalitat.

El Govern también desplegará la ley del estatuto de municipios rurales y la Agenda Rural, e impulsará la ley de gobiernos locales y la ley de finanzas locales, y contempla también el desarrollo de una fiscalidad verde, el compromiso de que Catalunya sea un "actor proactivo" en las instituciones europeas, y la elaboración de un plan estratégico para el aprendizaje el catalán en adultos.

ACUERDOS DE INVESTIDURA

Más allá de las medidas planificadas por el Govern, el plan especifica en una nota final que el Pla de Govern y los Planes Departamentales que se desarrollen posteriormente incorporan "la totalidad de los acuerdos de investidura" a los que el PSC llegó con ERC y Comuns.

Fuentes del Govern consideran que la aprobación de aquellas medidas del plan que requieran el vistobueno del Parlament podrán ser acordadas con los socios de investidura y que no contemplan mayorías alternativas, más allá de que buscarán el máximo consenso en temas "de país".

Otras medidas como el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat pactadas entre el PSOE y Junts no están incluidas, argumentan estas mismas fuentes, porque no es algo que esté aún cerrado.

PRESUPUESTOS

Descartan que la aprobación de los Presupuestos condicione la acción del ejecutivo dibujada en el plan, y no contemplan otro escenario que se aprueben: "No se entendería que después de los acuerdos de investidura no tuviéramos Presupuestos", valoran fuentes del ejecutivo.

Por ello, auguran acuerdos durante el próximo semestre en temas clave para ERC como la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o la financiación singular.

La literalidad del plan expresa que este debe servir para recuperar el liderazgo económico de Catalunya en España que se ha visto disminuido recientemente, y aunque el Govern sostiene que el punto de partida no les satisface fruto de la inestabilidad de los últimos años, buscan incorporar mirada larga y estabilidad y piden "confiar en las potencialidades" de Catalunya, según expresa Illa en el prólogo del documento.