Illa promete la B-40 y mantiene diferencias con Aragonès y Albiach por la ampliación del Aeropuerto

Aragonès y Rull piden una gestión individualizada y Fernández critica la "cultura del no"



BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha prometido que construirá el Cuarto Cinturón si es presidente de la Generalitat y ha mantenido sus discrepancias con el presidente catalán y cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, y la de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat.

Así se ha visibilizado este lunes en el debate organizado por Pimec en el que, bajo el lema 'Las pymes, motor de Catalunya', han participado los cabezas de lista que concurren a los comicios salvo en el caso de Junts+, en el que ha participado el número 3, Josep Rull, y la ausencia de los de Vox, Cs y CUP.

En el bloque sobre infraestructuras, Illa ha defendido la necesidad de tomar decisiones al respecto con criterios que respeten el medio ambiente, y en esta línea se ha comprometido con el Cuarto Cinturón tras lamentar que sea una obra que, tras 30 años, aún no se haya llevado a cabo.

"Se hará. Si soy presidente haremos el Cuarto Cinturón", ha recalcado el también primer secretario del PSC, que ha reiterado su defensa de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, alegando que hay estudios que acreditan que se puede hacer respetando el medio ambiente.

Aragonès, que ha rechazado el Cuarto Cinturón, ha reivindicado la propuesta que lanzó la semana pasada de cambiar los usos de las pistas del Aeropuerto de Barcelona en julio y agosto, iniciativa que considera más rápida de ejecutar y ante la que ha pedido a Aena que asuma sus compromisos.

"Algunas propuestas que he escuchado no me convencen por su salud acústica. Hay maneras de hacer las cosas bien hechas. Me gustaría hacerlo con un acuerdo amplio", le ha replicado Illa.

Por su parte, Albiach ha asegurado que quieren más vuelos intercontinentales "para internacionalizar la economía, no para tener más turistas", pero consideran que esto no pasa por una ampliación, y ha defendido que su plan pasa por impulsar el transporte ferroviario.

Desde Junts+, Rull ha reclamado la gestión individualizada del Aeropuerto de Barcelona y ha acusado a Aena de intencionalidad política para evitar que acoja vuelos intercontinentales: "O tenemos el control y la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona o, por muchas infraestructuras milagrosas que planteemos, no seremos competitivos".

El cabeza de lista del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha cargado contra la "cultura del no" que se ha impuesto en Catalunya y que, a su juicio, se evidencia con el rechazo de algunos partidos a ampliar el Aeropuerto de Barcelona y al Cuarto Cinturón.

RODALIES

Sobre Rodalies, Aragonès ha asegurado que su primer objetivo si es reelegido presidente de la Generalitat será culminar el traspaso del servicio y que se gestione desde Catalunya, algo que señala que no harán "ni el PSC ni Junts, porque no lo tiene como una prioridad".

Rull también ha pedido la transferencia de Rodalies para "no hacer lo mismo" que el Estado, mientras que Illa ha recordado que el Govern fichó al actual coordinador del Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030, Pere Macias, para el comisionado para trabajar en la estrategia sobre el traspaso de Rodalies.

Para Albiach, el Corredor Mediterráneo y la mejora de la gestión y la eficiencia de Rodalies son dos de las prioridades que deben llevarse a cabo, entre otras: "En el siglo XXI, el ferrocarril puede salvar el país".

Según Fernández, en materia de infraestructuras, la prioridad deben ser las que sirvan para afrontar la sequía y ha pedido "valentía" para abrir este debate.