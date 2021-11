Illa (PSC) desvincula el apoyo de ERC a los PGE de su ofrecimiento para las cuentas catalanas

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS

El primer secretario electo del PSC, Salvador Illa, ha desvinculado el eventual apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) - de su ofrecimiento al Govern de trabajar las cuentas catalanas si no logra alcanzar un pacto con la CUP, porque cree que Catalunya necesita unos Presupuestos para 2022.

En una entrevista de Ràdio Estel recogida por Europa Press este jueves, ha pedido la misma actitud ante los PGE no sólo a ERC, sino también a Junts, y ha aplaudido la postura del PDeCAT ante las cuentas generales, que ha calificado de "coherente", porque cree que consideran que los Presupuestos son necesarios.

Preguntado por si el ofrecimiento del PSC -Units podría traducirse en una abstención ante las cuentas catalanas si el Govern no cierra un acuerdo, ha descartado anticiparse: "Primero tenemos que estudiar lo que presenten ellos".

"Que nos erijamos como alternativa no significa decir que no a todo" y ha dicho que el PSC no hace oposición a Catalunya, sino al Govern, ha recalcado Illa, que ha insistido en que Catalunya necesita unos Presupuestos para 2022.

Ha asegurado que no se ha producido ningún acercamiento por parte del Govern: "Ha habido conversaciones muy informales de 30 segundos. Ningún ofrecimiento ni petición, no hay ni negociaciones ni conversaciones".

CRÍTICAS A AYUSO

Illa, que apuesta por no modificar los impuestos en Catalunya, ha criticado la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de eliminar impuestos propios, algo que ve como una forma "deshonesta de actuar" cuando el Gobierno central ha aumentado recursos y dada la situación actual.

Ha asegurado que trabajará para que los niveles de ejecución presupuestaria en Catalunya aumenten y, preguntado por la vacunación de Covid-19, el exministro de Sanidad ha asegurado que los expertos apuntan a que las cifras se están acercando a las necesarias para tener inmunidad de grupo en España.

Preguntado por la moción de censura al alcalde de Badalona (Barcelona), el popular Xavier García Albiol --que será sustituido por el socialista Rubén Guijarro--, Illa ha garantizado que no se trata de nada personal, y ha dicho que se debe ser ejemplar y que la actitud de Albiol no fue "correcta" tras aparecer en los 'Pandora Papers'.