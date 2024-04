Illa (PSC) tacha de "cosilla electoral" la propuesta de Aragonès de una conselleria del catalán

Afirma que no ha hablado con Puigdemont: "Soy un hombre de proyectos colectivos, no de liderazgos mesiánicos"

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC y candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de "cosilla electoral" la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de crear una conselleria del catalán si vuelve a gobernar.

"Después de 10 años, a mi estas cosas me suenan ya mucho a cosilla electoral. Tanto de él como de Junts", ha afirmado el dirigente socialista en una entrevista este jueves en Ràdio 4 y La2 recogida por Europa Press, y ha añadido que no cree que el tema de la lengua mejore con la creación de una conselleria.

Preguntado por si el PSC estaría a favor de hacer una consulta a la sociedad catalana tras la propuesta de referéndum del presidente de la Generalitat, Illa ha respondido que no lo ve, "porque eso es divisivo para la sociedad catalana".

NO HA HABLADO CON PUIGDEMONT

Illa también ha explicado que nunca ha hablado con el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y ha añadido que él habla con su partido: "Soy un hombre de proyectos colectivos, no de liderazgos mesiánicos ni individuales", ha sostenido.

"Yo también soy un líder importante de Catalunya, también me habría podido llamar él", ha dicho el candidato socialista al ser preguntado por si nunca ha llamado a un líder del independentismo catalán como Puigdemont.

Ha añadido que como candidatos rivalizarán, aunque ha asegurado que no sabe si se encontrarán en debates electorales: "No tengo ningún inconveniente en debatir allí donde me convoquen", y ha señalado que la campaña electoral es una conversación.

CORDÓN SANITARIO A VOX Y ALIANZA CATALANA

Illa ha apostado por repetir el cordón sanitario a Vox y ampliarlo también a Alianza Catalana, y ha añadido que a partir de ese límite está "abierto a hacer acuerdos", como ha ocurrido durante la legislatura, ha puntualizado.

El también exministro de Sanidad ha admitido que había "gente aprovechada" durante la pandemia a en la gestión de la compra de mascarillas, y ha asegurado que se les detectaba y se prescindía de ellos.