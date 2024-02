Inaugurada la tercera edición del Beat Barcelona como "afterwork oficial del MWC"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA, John Hoffman, el teniente de alcalde de Barcelona Jordi Valls y el ceo de MWCapital, Francesc Fajula, han inaugurado este lunes el Beat Barcelona, concebido como espacio de "afterwork oficial del MWC Barcelona para conectar con las tendencias, la innovación y el tejido empresarial de Barcelona en un entorno más relajado".

La edición lleva por lema 'The place to be' y cuenta con "tres propuestas innovadoras" que permitirán a los asistentes probar algunas de las últimas propuestas tecnológicas diseñadas para espacios emblemáticos de la ciudad, informa el consistorio en un comunicado.

El espacio también cuenta con una Ágora con una programación continua y aforo para 40 personas, entre las que destacan una sesión sobre financiación pública para startups, una titulada Barcelona Capital del Xip y otra sobre innovación tecnológica de la Copa América.