El independentismo acusa al Estado de "ignorar" al grupo de la ONU sobre liberar a los presos

Protestan ante la Delegación del Gobierno al cumplirse un año del informe del grupo de detenciones arbitrarias

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Partidos y entidades independentistas han protestado este viernes ante la Delegación del Gobierno en Barcelona porque acusan al Estado de "ignorar e incumplir" el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que hace un año pidió la libertad de los presos soberanistas.

Sobre las 11.30 horas, una veintena de personas, entre los que había representantes de ANC, Òmnium, JxCat, ERC y la CUP, se han concentrado ante la Delegación del Gobierno exhibiendo carteles con las frases 'El Estado español ignora e incumple el dictamen de Naciones Unidas', 'No ha abierto una investigación', 'No ha imputado a los responsables de la vulneración de derechos' y 'No los ha indemnizado por los perjuicios causados', entre otras.

Los concentrados han estado cortando la calle Mallorca durante 15 minutos hasta que, tras una conversación con un agente de los Mossos d'Esquadra, se han desplazado a la acera, donde han continuado la protesta durante unos minutos más.

Hace un año, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU emitió un dictamen que concluía que el encarcelamiento del líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez había sido arbitrario y contrario a los principios de la declaración universal de derechos humanos.

La resolución también pedía al Estado una investigación sobre su encarcelamiento y planteaba una posible indemnización para los presos del 1-O, y posteriormente emitió otro informe pidiendo la libertad de Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva, cuando todavía no habían sido condenados por el Tribunal Supremo.

ANC Y ÒMNIUM

En declaraciones a los medios, el vicepresidente de la ANC, Josep Cruanyes, ha defendido que estos informes no son "simbólicos" y que, al no cumplirlos, el Estado se está poniendo al lado de los países que vulneran el derecho internacional, y ha pedido a la ONU enviar una delegación a España para comprobar que no se ha acatado su resolución.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha advertido de que, si no hace caso a la ONU, el Gobierno de Pedro Sánchez se sitúa al lado de Vox y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ya que considera que está "avalando la represión".

JXCAT, ERC Y CUP

Desde JxCat, la diputada en el Parlament Elsa Artadi ha insistido en que el Estado está al mismo nivel que China y Turquía, según ella, porque "ampara la represión y tiene exiliados hoy en día", y ha cargado contra el Gobierno central por no hacer nada al respecto.

Asimismo, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido al Estado que obedezca a la ONU: "Vemos como desobedecen las sentencias y las resoluciones de la ONU, y en cambio obedecen informes falsos de la Guardia Civil. Es de una absoluta injusticia y de un país no democrático".

Por último, el 'cupaire' Carles Riera ha sostenido que el incumplimiento de los informes del grupo de la ONU demuestran que "no es solo un problema de un partido u otro, sino que es un problema de régimen y de Estado", por lo que cree que la única manera de solucionar el conflicto catalán es la ruptura.