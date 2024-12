Un informe detecta que las entidades no lucrativas generan más confianza que los gobiernos

También se sitúan por delante de patronales, sindicatos y partidos políticos

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de la Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF) ha detectado que las entidades no lucrativas generan más confianza entre la ciudadanía catalana que los gobiernos locales, la Generalitat y el Gobierno de España, entre otras instituciones.

Es una de las conclusiones del informe 'La confianza social de la ciudadanía en el sector no lucrativo', realizado por el Observatorio y presentado este jueves en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), informa la Coordinadora en un comunicado.

Los datos del monográfico destacan así que las entidades no lucrativas, como las fundaciones, asociaciones y ONG, generan una confianza superior entre los ciudadanos catalanes que los gobiernos locales, la Generalitat, el Gobierno de España, el poder judicial, patronales, sindicatos, partidos políticos, grandes empresas e iglesias.

REDOBLAR ESFUERZOS

5 de cada 10 encuestados consideran que las fundaciones deberían "redoblar esfuerzos" en la lucha contra la pobreza, la asistencia sanitaria y la investigación médica, pero también en vivienda, ámbito donde se detecta una mayor diferencia entre la tarea realizada por las fundaciones y las expectativas de la ciudadanía.

También 5 de cada 10 personas creen que "toda la sociedad" se beneficia del trabajo de las fundaciones y el 51% cree que son más ágiles que las administraciones a la hora de atender necesidades sociales.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, UN "RETO"

La participación ciudadana en el sector no lucrativo continúa siendo "un reto", con el 50,7% de la población declarando no haber participado en ninguna entidad no lucrativa durante el último año.

Además, aunque el 46,6% de los catalanes atribuyen motivos altruistas a la creación de fundaciones, el 37% considera que responden a intereses "egoístas".

El estudio también recoge que el 80% de la población cree necesario disponer de información "clara" sobre una entidad antes de apoyarla, y el 70% reclama pruebas tangibles de su impacto social como requisito para colaborar.

UNA VISIÓN "AMPLIA Y RIGUROSA"

La presidenta de la CCF, Eugènia Bieto, ha afirmado que el informe ayuda a comprender cómo percibe la ciudadanía a las fundaciones y dónde deben "focalizar los esfuerzos".

Por su parte, la responsable del Observatorio de Fundaciones de la CCF y autora del estudio, Silvina Vázquez, ha asegurado que el estudio proporciona una visión "amplia y rigurosa" sobre cómo la ciudadanía interactúa con el sector no lucrativo.