El Instituto Jacques Delors recibe el XI Premio Derecho y Sociedad de RocaJunyent

El presidente del instituto, Enrico Letta, ha recogido el galardón en una ceremonia en el ICAB

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El despacho de abogados RocaJunyent ha entregado este miércoles el XI Premio Derecho y Sociedad al Instituto Jacques Delors en homenaje a su fundador, que falleció el año pasado, por su contribución a la creación de la Comunidad Europea, según ha informado en un comunicado.

El despacho destaca que Jacques Delors fue presidente de la Comisión Europea durante tres mandatos, desde enero de 1985 hasta finales de 1994, y que durante su gestión mantuvo un firme compromiso con las libertades, la justicia social y la solidaridad.

Ha sido el presidente del instituto, Enrico Letta, ex Primer Ministro de Italia y autor del informe 'Much More than a Market', quien ha recogido el premio en una ceremonia que se ha celebrado este miércoles en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y que ha estado presidida por Miquel Roca, presidente de honor de la firma, y Joan Roca Sagarra, presidente ejecutivo de RocaJunyent.

LA CONTRIBUCIÓN DE JACQUES DELORS

El Jurado del Premio ha expresado que "las contribuciones de Jacques Delors cimentaron la Europa que conocemos hoy y sentaron las bases del orden económico y social actual, moldeando los principios y estructuras que hoy definen a nuestra Unión Europea".

Asimismo, desde RocaJunyent consideran que el Instituto Jacques Delors continúa "siendo un legado vivo de esa visión, constituyendo un espacio de intelecto y debate muy valorado en la actualidad" y que su presidente, Enrico Letta, encarna esos mismos valores.

Destacan que el informe elaborado por Enric Letta, 'Much More than a Market', fue encargado por el Consejo y la Comisión de la UE y en él se plantea una visión de Europa que va más allá de los intereses comerciales, y que integra la justicia social, los valores democráticos y la sostenibilidad ambiental en su planteamiento, por lo que parte de sus conclusiones fueron adoptadas por el Consejo.

El acto ha contado con la presencia de autoridades de la Generalitat de Catalunya, entre ellos el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, así como del Ayuntamiento de Barcelona, numerosos magistrados, representantes del sector jurídico y líderes empresariales.