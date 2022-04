El Instituto Josep Carreras publica una predicción de la respuesta a nuevas inmunoterapias

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras ha publicado un artículo en 'The Journal of the National Cancer Institute' una predicción de la respuesta a nuevas inmunoterapias para tratar el cáncer como las terapias celulares adoptivas.

En un comunicado este jueves, ha detallado que "la inmunoterapia ha cambiado la forma de tratar a los pacientes oncológicos": tratamientos como el uso de agentes inmunomoduladores han mejorado las tasas de supervivencia de los pacientes y han reducido el riesgo de recurrencia.

Sin embargo, "muchos pacientes presentan una carencia de respuesta al tratamiento, recaída y/o desarrollo de resistencia, o toxicidades" que amenazan la vida, y la gran variabilidad entre pacientes impide la adopción masiva de terapias celulares.

Así, "existe una necesidad médica insatisfecha" de proponer biomarcadores de respuesta a inmunoterapias celulares como las terapias CAR-T, TCR o TIL.

Por ello, el equipo del director del centro, Manel Esteller, ha publicado "una perspectiva de los conocimientos actuales en este área y hacia dónde se dirige el campo", resumiendo todo el conocimiento previo en inmunoterapia para facilitar su incorporación a la práctica clínica.