Iqoxe defiende que en el proceso judicial no se ha detectado ninguna irregularidad por su parte

Asegura que hay "manifestaciones orquestadas" desde fuera para construir un relato que no se corresponde con la realidad

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iqoxe ha defendido este miércoles que en las 3.000 páginas de que conforman la causa del proceso judicial para investigar el accidente del 14 de enero, que causó la muerte de dos operarios y un vecino de Torreforta (Tarragona), no se ha detectado ninguna irregularidad por parte de la compañía.

Lo ha dicho en rueda de prensa el portavoz de la compañía, Javier Fontcuberta, acompañado del director de la planta de óxido de etileno, Ferran Cabré, un día después de suspenderse su comparecencia en el Parlament.

Fontcuberta ha insistido en que no hay ningún hecho objetivo en la causa que permita concluir que Iqoxe estaba incumpliendo ninguna de las normas que le son exigibles: "Iqoxe ha cumplido con todas las normas que le son de aplicación. En las 3.000 hojas que conforman la causa del juicio no hay ningún solo documento que acredite lo contrario".

En este sentido, ha criticado que solo hay manifestaciones de personas más o menos vinculadas a la empresa "que parece que vengan orquestadas desde fuera" para construir un relato que no se corresponde con la realidad.

Fontcuberta no ha aclarado la procedencia de estas manifestaciones pero ha añadido que se puede ver claramente que hay una evolución de las declaraciones en la misma dirección y que tienen el mismo patrón: "Resulta casual, y las casualidades no existen. Son pocos frecuentes, nuestra percepción nos dice que no hay casualidad".

Ha sostenido que se ha aprovechado el secreto de sumario para generar "una situación de mucha dureza" para la compañía, y ha criticado que las manifestaciones a las que se ha visto sometida la compañía no han favorecido al clima conveniente para poder afrontar las consecuencias del accidente.

METANOL Y HTC

Cabré, por su parte, ha explicado que a raíz del accidente la compañía ha decidido dejar de producir la familia de productos que necesiten como materia prima el metanol, con la que se produjo el accidente, así como no utilizará la tecnología del reactor que sufrió el accidente.

"El accidente en Iqoxe no se puede producir porque la tecnología utilizada en el reactor no se utilizará y porque la familia de productos que estaban produciendo en aquel momento no se volverá a producir", ha añadido el portavoz, mientras que tampoco se abrirá la planta accidentada.

De las cinco plantas en funcionamiento el día del accidente, cuatro cuentan con tecnología clásica y operan desde hace 55 años, mientras que la quinta (u-3100), que es la que tuvo el accidente, se construyó en 2017 y contaba con una tecnología nueva, denominada HTC.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

También ha defendido que la compañía cumplía todos los protocolos cuando se produjo el accidente y que se han invertido en torno a 24 millones de euros en mantenimiento y seguridad desde 2014: "Decir que la compañía no había realizado inversiones o mantenimiento parece que no se adecua a la realidad".

Fontcuberta ha detallado que la compañía ha incrementado la plantilla en un 9%, y en un 22% en la planta de derivados, desde 2013, y que la media de producción por trabajador en Iqoxe en toneladas de producción al año es inferior al resto de compañías.

"Iqoxe está autorizada a fabricar 500.000 toneladas año, en 2019 se fabricaron 255.000 toneladas de producto. Si esto dato lo podemos en relación con el índice de producción, producimos 20.000 toneladas menos que 2018 y 35.000 menos que en 2017", ha añadido.

En cuanto al día del accidente, Fontcuberta ha explicado que había seis personas en la planta, tres de las cuales en la sala de control, en un contexto en el que no se había verificado ninguna incidencia en los procesos productivos.

"El volumen de personal estaba por encima de lo establecido en el convenio aprobado. No solo había menos personas, sino más" y se encontraban paradas dos de las cinco unidades de producción, ha explicado Fontcuberta, que ha añadido que los presentes contaban con mucha experiencia a sus espaldas.

También ha rechazado que el reactor U-350 operara de forma clandestina ya que "disponía de las autorizaciones administrativas y la Generalitat ha manifestado al juzgado que la unidad estaba plenamente operativa y disponía de licencias".