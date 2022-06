IrsiCaixa abordará el estudio del microbioma para predecir la infección de Covid

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa ha anunciado que el 8 congreso 'The Barcelona Debates on the Human Microbiome 2022' abordará el estudio del microbioma para predecir la infección de Covid-19, que apoyan varios estudios.

En un comunicado este lunes, el centro impulsado por la Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud de la Generalitat ha detallado que el evento se celebrará el 30 de junio y 1 de julio en el CosmoCaixa de Barcelona.

Uno de los temas que se tratarán en el congreso es cómo el microbioma pulmonar puede influir en el transcurso de la Covid-19, y también habrá sesiones centradas en el cáncer y las enfermedades metabólicas.

El coordinador del congreso y director de IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, ha defendido la importancia de potenciar la investigación sobre microbioma: "Nos permitirá realizar diagnósticos más precisos y mejorar la atención médica del conjunto de pacientes".

"Poder reunir en un mismo espacio a expertos y expertas de todo el mundo en el campo del microbioma es una excelente oportunidad para compartir el conocimiento más actual", ha celebrado el también coordinador Francisco Guarner.

El tercer coordinador, Roger Paredes, ha explicado que existen "patrones infinitos" en el microbioma, y cada uno de ellos influye de cierta forma a la respuesta defensiva ante un agente infeccioso como el VIH o el SARS-CoV-2.