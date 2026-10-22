Isabel Rodríguez afirma que el abrazo de Ayuso con Milei "representa" la coalición PP-Vox

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una atención a los medios en Barcelona junto a la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, y el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el abrazo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, ilustra las políticas que puede implementar una eventual coalición de PP y Vox.

"¿Qué representa Milei en ese abrazo con Ayuso? Es la coalición PP-Vox", ha afirmado en declaraciones a los medios este jueves en Barcelona.

Según la ministra, esta coalición significaría para España bajada de salarios, ataque a los derechos de los trabajadores, al colectivo LGTBI y a la cultura, además de negacionismo climático y un nuevo impuesto al sol.

Ha remarcado que, en Catalunya, tendría especial incidencia en varios ámbitos: "Ataque a la cultura, a la lengua, al progreso, a las inversiones en Catalunya, eso lo hizo el PP solo en la Moncloa. Imagínense los catalanes a un PP con Vox".

Respecto a la visita del mandatario argentino, ha asegurado que "lo que ha venido a hacer" Milei a España es insultar y faltar el respeto, que cree que es la única herramienta de la derecha y la ultraderecha para atacar al Gobierno.

PROTESTA "PACÍFICA"

Preguntada por las protestas que ha habido contra la visita de Milei, ha respondido que "cualquier protesta pacífica forma parte de la fortaleza democrática" de España, y que lo preocupante sería una sociedad adormecida o anestesiada.

"Hay algunos que solo defienden las protestas contra el adversario", y ha añadido que cualquier manifestación o protesta, si es pacífica, es legítima en democracia.