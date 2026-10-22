Isabel Rodríguez critica el "bulo de la 'pizzaokupación" de Feijóo y que no tiene propuestas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una atención a los medios en Barcelona junto a la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, y el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls. - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este jueves las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a las okupaciones de vivienda: "No tiene nada que ofrecer a España en relación a esta política más que el bulo de la 'pizzaokupación', y esto es muy grave".

En declaraciones a los medios en Barcelona junto a la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, y el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha afeado a Feijóo que "mienta a la ciudadanía" en un tema, el de la vivienda, que es la principal preocupación de los ciudadanos.

"En este país no hay tribunal ni cuerpo y fuerza de seguridad que asuman un tique de una pizza como prueba de nada", y ha dicho que las normas protegen a la ciudadanía y a los propietarios ante posibles delitos de usurpación o allanamiento de una vivienda.

Rodríguez ha lamentado que Feijóo sí que sabe que es un bulo: "Por supuesto que lo sabe, lo que no sabe es cómo explicar a los españoles por qué se niega a apoyar medidas que son buenas para todos y lo hemos visto recientemente en el Congreso", en referencia a los decretos de vivienda.

Ha reivindicado estos decretos, y ha asegurado que Feijóo "ha dicho no" a los constructores (por las rebajas en el IVA que incluye la norma), a los inquilinos (por las deducciones fiscales) y a los propietarios (por las bonificaciones si bajan el precio del alquiler a sus inquilinos).

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