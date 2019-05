Jaume Collboni (PSC) defiende un sindicalismo responsable y que se "escuche a los trabajadores"

Publicado 16/05/2019 14:49:24 CET

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PSC, Jaume Collboni, ha defendido este jueves un sindicalismo de clase y responsable en vez de uno "de barricada y posiciones extremas", en un acto junto a sindicalistas en que ha acusado a la alcaldesa Ada Colau de silenciar a los trabajadores de las empresas municipales.

Ha asegurado que trabajadores de BSM y del Zoo no han sido escuchados estos cuatros años por BComú y ha reivindicado volver a una Barcelona "que escuche a los trabajadores y a los sindicatos", y ha propuesto un pacto contra la precariedad como una de las primeras medidas si gobierna.

Sería un pacto para que la ciudadanía no pague "el precio de la desigualdad" derivado de la crisis económica, y que aborde las condiciones de trabajo precarias, proponiendo un salario de referencia de 1.200 euros en Barcelona.

Además, Collboni ha reivindicado que el gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el salario mínimo un 20%, mientras que ha afeado a la derecha independentista, en sus palabras, que dijera que no era nada: "No saben lo importante que es que una familia ingrese 200 euros más al mes".

Ha anunciado también que el PSC quiere producir 1.000 viviendas al año "para que nadie tenga que emigrar por no poder pagar el precio de la vivienda" y ha propuesto que todas las empresas con más de 10 trabajadores tengan un plan de igualdad y diversidad y dispongan de un servicio de asesoramiento gratuito para la igualdad.

Con todo, ha llamado a redistribuir la riqueza de manera más justa, se ha mostrado preocupado por la seguridad en zonas como Ciutat Vella, y ha prometido reforzar la Guardia Urbana con 1.000 efectivos

VETO A ICETA

Ha puesto sobre la mesa una disyuntiva en las elecciones: votar un gobierno proindependencia --"Hoy hemos visto lo que es eso", ha dicho refiriéndose al veto en el Senado-- o un voto al progresismo de izquierdas.

Ha asegurado que el veto a que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea senador, le ha recordado a la jornada en que se aprobó en el Parlament la ley del referéndum y la de transitoriedad: "Lo que he visto en el Parlament me ha recordado al 6 y 7 de setiembre".

"Hoy hemos visto como el veto se activaba de nuevo. Hemos visto como el independentismo ha atacado las vías de diálogo", y ha añadido que se ha votado contra un catalán federalista que se ha dejado la piel defendiendo el diálogo.

Ha puesto de relieve el papel de Iceta el 6 y 7 de septiembre, y ha reivindicado la coherencia de los exdiputados de SíQueEsPot, Joan Coscubiela y Lluís Rabell.

"Son la mejor tradición del comunismo catalán, de la lucha obrera y vecinal", ha dicho Collboni sobre ellos, y ha valorado que tuvieron claras las normas de la democracia, la importancia de escuchar y ser respetuoso, así como de no pisar a quien no piensa como ellos.

COLLBONI Y MARAGALL

Collboni ha acusado al candidato de ERC, Ernest Maragall, de decir el miércoles "que los socialistas no son catalanes", y le ha reclamado que deje el discurso excluyente que divide.

"Somos tanto o más catalanes que él sin ser independentistas", ha dicho, y ha prometido que él será el alcalde de todos los barceloneses, voten lo que voten.

Este mismo jueves, Maragall ha negado haberlo dicho y le ha retado a demostrar que alguna vez haya afirmado que los socialistas no son catalanes: "Estoy seguro de que no podrá dmeostrar que lo he dicho. Es absurdo".

Y Maragall ha insistido en que la primer obligación de cualquier candidato al Ayuntamiento es saber que debe trabajar para todos los barceloneses, sea cual sea su ideología.