Jeroen Olyslaegers aborda la ambigüedad del colaboracionismo belga en una novela

Publicado 18/07/2018 12:40:54 CET

Narra la historia de un oficial de policía que vivió un pogromo antijudío en Amberes en 1942

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor belga Jeroen Olyslaegers ha abordado la ambigüedad del colaboracionismo belga durante la Segunda Guerra Mundial en la novela 'Voluntad' (Seix Barral, 2018), en la que narra la historia de Wilfried Wils, un antiguo oficial de policía belga que vivió un pogromo antijudío en Amberes (Bélgica) en 1942.

En rueda de prensa este miércoles, Olyslaegers ha explicado que la historia se basa en un informe policial que conoció durante una charla universitaria y en el que un oficial de policía narraba un pogromo antijudío que había tenido lugar en la calle Kruikstraat de la localidad durante la ocupación alemana, su misma calle: "Desde mi casa veía el edificio donde todo había pasado y decidí hablar de ello", ha indicado.

"La historia me vino a buscar por partida doble", ha dicho el escritor, que ese mismo día también conoció el caso de una tía abuela suya que había habitado en la misma calle y que había sido amante de un oficial de las SS.

ABORDAR LA AMBIGÜEDAD

Ha detallado que "no quería hacer un libro más sobre la Guerra Mundial", sino llegar a la generación de su hijo de 23 años con una novela que invitara al lector a contarle una historia, planteándolo como una carta que un bisabuelo colaboracionista escribe a su bisnieto para rendirle cuentas.

Y ahondando en la ambigüedad de los colaboracionistas en tiempos de guerra sin grandes héroes ni dolores y alejada de la distinción entre el bien y el mal: "A veces el mismo día dictaba si hacías un acto de resistencia o de maldad".

Asimismo, ha destacado que quería hablar del "colaboracionismo de Estado, de la idea de una burocracia que se desvía" y de su correspondiente ambivalencia moral, como la que experimentó su propio abuelo, que también fue colaboracionista y que le contaba sus experiencias cuando era pequeño.

"De mayor empecé a hacerle preguntas incómodas y entonces me dijo que no lo podía entender porque no lo había vivido", a lo que ha dicho que su novela es una especie de revancha a esta forma de pensar, a la idea de que debes haber vivido una época para opinar.

Ha explicado que a los 90 años su abuelo se dio cuenta de que "había estado en el bando equivocado" después de ver la miniserie 'Band of Brothers', aunque ha lamentado que no todos los colaboracionistas hayan experimentado la misma experiencia.

"La mayoría de ellos no se han enfrentado a su pasado y eso ha hecho que se hayan transformado en miembros de extrema derecha" y ha opinado que en su generación ve la intención de enfrentarse a esta cuestión sin tapujos.

En esta línea, ha concluido que la novela tiene relación con las tragedias griegas, en las que habita la idea de que "hay una cuenta que se debe saldar".