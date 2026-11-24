Archivo - Joan Dausà después de una entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante catalán Joan Dausà ha anunciado que actuará el 18 de diciembre de 2027 en el Zénith-La Villette de París, un recinto que propone llenar con 7.000 personas en 'La Gran Bogeria 3' y que será el cierre de su nueva gira, ha informado este martes en sus redes sociales.

Dausà se ha marcado como reto una nueva 'bogeria' (locura) después de que llenara el Palau Sant Jordi y consiguiese un 'sold out' en el Palacio Vistalegre de Madrid, ante 11.000 personas, protagonizando "el concierto en catalán más multitudinario en la capital de España desde los años 80".

Ahora, Dausà quiere llenar el Zénith París-La Villette y recuerda que "ningún artista que canta íntegramente en catalán ha conseguido nunca llenar un recinto con un aforo tan grande en la capital francesa", y las entradas se ponen a la venta este miércoles a las 19 horas en la web del artista y de la sala.

El cantante ha dicho que le encanta París y que puede ser maravilloso hacer allí una locura junto al público y vivir una historia que recordar para siempre en una sala tan especial como Zénith-La Villette: "A la expectativa de que la gente siga volviéndose loca con nosotros y viajar juntos hacia París y pasárnoslo fantásticamente bien".

El espacio tiene una disposición circular que facilita la celebración de conciertos de gran formato y al mismo tiempo cercanos y el concierto de Dausà supondrá el final de 'La Gira Feliç' que el cantante ofrecerá en 2027, que incluirá una decena de conciertos y se iniciará en el Festival Observa de Sabadell (Barcelona) el 28 de mayo.