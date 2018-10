Joan Mena (CatComú) defiende que "no deben haber presos políticos"

Publicado 22/09/2018 14:43:59 CET

El portavoz de CatComú, Joan Mena, ha asegurado este sábado que "todas las fuerzas democráticas deberían exigir que no deben haber presos políticos en las cárceles", porque, según ha afirmado, no puede ser que haya gente en prisión preventiva y de forma injusta cuando no han cometido ningún delito.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras el Consell Nacional que CatComú ha celebrado este sábado, al ser preguntado sobre las declaraciones de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, en las que se muestra a favor de conceder un indulto a los dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo después de la sentencia y si estos lo piden.

"Lo que tendríamos que estar exigiendo desde todas las fuerzas democráticas es que no tienen que haber presos políticos en las cárceles. No puede ser que haya gente en prisión preventiva de forma injusta cuando no han cometido ningún delito", ha aseverado.

Preguntado sobre las críticas que ha recibido Elisenda Alamany por publicar un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pedía la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados, Mena asegura que el mensaje que ella transmitió es un consenso mayoritario en su partido: "La denuncia de la violencia policial del 1-O", como también lo es trabajar políticamente para destensar la situación política, ha añadido.

Mena también ha opinado sobre la oposición de la Fiscalía a investigar el caso del máster del líder del PP, Pablo Casado, sobre el que ha dicho que no pueden haber presidentes que "hayan mentido y falseado su currículum y que encima se encabezonen en seguir manteniendo una mentira que ya no se aguanta".

"No puede ser que algunas profesoras que presuntamente han cometido un delito estén siendo investigadas por la justicia y otros porque estén amparados por el aforamiento no sean investigados", ha dicho.