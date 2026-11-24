Imagen de la cuarta jornada de 'Parlem de Sostenibilitat' celebrada este martes en Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha reunido a representantes de empresas y administraciones para identificar nuevas oportunidades de colaboración y facilitar las herramientas para convertir los objetivos de sostenibilidad de las empresas en "acciones concretas".

Lo ha hecho durante la cuarta jornada de 'Parlem de Sostenibilitat' celebrada este martes en Barcelona, en el marco del programa Positive Impact, informa la infraestructura en un comunicado.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de la agencia Acció, que han presentado servicios y ayudas vinculadas a proyectos europeos de innovación, y de la Diputación de Barcelona y las cámaras de comercio de Barcelona y Terrassa, que han dado a conocer el programa piloto 'Indústria Sostenible' para implantar planes de sostenibilidad en empresas industriales.

Durante la sesión también se han expuesto diversas iniciativas que "ya se están traduciendo en proyectos concretos", como el de monitorización de fauna marina Dofins Urbans, el sistema de depuración de aguas residuales de Ecoimsa, la iniciativa de integración de la naturaleza RegenPorts y el plan de electrificación e-BEST de la terminal de contenedores Hutchison Ports Best.

Una vez finalizadas las sesiones, el puerto también ha habilitado un espacio de asesoramiento personalizado con representantes de Acció para que las empresas profundizaran en sus iniciativas y resolvieran posibles dudas.