Josep Bargalló apuesta por incrementar los 'casals' este verano y hacerlos más formativos

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este miércoles que para el verano apuesta por "más 'casals', en más sitios, más becados y con un contenido más formativo de lo normal, pero igualmente lúdico y deportivo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio y TV3 recogidas por Europa Press, ha afirmado que los 'casals' son en Catalunya lo que en toda España se conoce como 'refuerzo', y ha recordado que muchos 'casals' se hacen ya en espacios de escuelas.

Ha afirmado que el departamento ya trabaja con Infancia y Juventud de la Generalitat y con el mundo local para hacer este planteamiento de más 'casals' en más lugares para este verano.

El conseller ha asegurado que en ningún sitio del Estado esto querrá decir que las escuelas "están abiertas lectivamente o que los profesores estarán en la escuela para atender a los alumnos", y que el personal serán monitores y de ocio educativo.

"Lo que no hayamos hecho este año no lo haremos en verano con los alumnos que vayan al 'casal'. Lo tenemos que hacer el próximo curso. La recuperación de lo que no hemos hecho este año se hará el que viene para todos", ha subrayado.

Bargalló ha afirmado que los planteamientos de la Generalitat coinciden "en buena parte" con los esgrimidos por el Ministerio de Educación, pero ha recordado que la autoridad educativa en Catalunya es su departamento.

NO HAY 'APROBADO GENERAL'

Ha afirmado que no hay un 'aprobado general', porque sería "un error" y no ha salido en ningún momento en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, y ha recordado que se han hecho dos de las tres evaluaciones.

Bargalló ha afirmado que este trimestre servirá para aquellos que han tenido problemas para recuperar, y que todo lo que se haga durante el tercer trimestre será para sumar: "Nadie suspenderá por el coronavirus".

El conseller ha dicho que en la reunión de la Sectorial no se ha hablado de fechas de retorno a las aulas porque eso depende de las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero que hay antes un "primer paso" entre el confinamiento y la apertura: que los niños puedan salir en algún momento a hacer algo en la calle.