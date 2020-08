Josep Bargalló defiende impedir que el aislamiento de alumnos "afecte a los ingresos de familias"

Los profesores con coronavirus serán sustituidos "desde el primer día"

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha pedido encontrar una solución para que los aislamientos de alumnos de grupos estables (alumnos de una misma clase y sus profesores) con coronavirus "no afecten a los ingresos de las familias" si los padres deben quedarse en casa en vez de ir a trabajar, para cuidar al hijo si está enfermo o bien aislado por haber un positivo en su clase.

"Se debe encontrar una solución, que pasa por cambios legislativos. Que las personas que deben quedarse en casa para guardar custodia de personas mayores, niños o su pareja sigan recibiendo el sueldo", ha dicho este viernes en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Bargalló es consciente del problema que supone para las familias que los alumnos tengan que aislarse, y ha subrayado que no es que los padres tengan que decidir si dejarlo solo en casa o no, sino que "legalmente no le pueden dejar solo; es una obligación".

"Debe haber una solución, por parte de todos los gobiernos. Nos lo encontraremos mientras dure la pandemia", y ha afirmado que estas situaciones no solo se darán en casos de aislamiento en la escuela, sino también en otros sectores.

CIERRE DE ESCUELAS Y SUSTITUCIÓN

También ha explicado que solo se cerrarán las escuelas si lo piden las autoridades sanitarias y ha concretado que estas establecen el cierre si hay "tres o más casos que afectan a más de un grupo" o --si la escuela tiene dos edificios-- los contagios afectan a ambos.

"Tenemos que trabajar para abrir escuelas, no para cerrarlas; pero si se tienen que tomar decisiones, se tomarán", según el conseller, que ha asegurado que si un profesor es positivo de coronavirus habrá un sustituto desde el primer día.

La mascarilla será obligatoria en la entrada y salida, patios, pasillos, actos docentes con alumnos de otros grupos y comedor, pero no serán necesarias cuando se esté con el grupo estable.

Ha concretado que en las condiciones actuales, en los grupos estables no es necesario llevar mascarilla, pero las autoridades sanitarias indicarán si se modifica esta norma: "Tres semanas atrás en Lleida habría hecho falta que se llevase", ha añadido como ejemplo.

"ESTANCABILIDAD" DE LOS GRUPOS

Preguntado por la ratio de alumnos por grupo estable, ha respondido que los expertos han recomendado que el grupo estable sea fijo y no tenga contacto con otros grupos, ya que "lo importante no es el número de alumnos, sino su estancabilidad: no cuántos alumnos hay dentro de la burbuja, sino que la burbuja sea efectiva".

No ha descartado que se hagan cribajes masivos de pruebas PCR en las escuelas, pero ha avisado que esta herramienta es para hacer rastreo: "Es una fotografía de un momento concreto, no es válida al cabo de 5 minutos".