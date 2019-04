Josep Borrell dice que la sociedad se divide entre "nómadas cosmopolitas y sedentarios perdedores"

Publicado 15/04/2019 21:46:50 CET

Enrico Letta pide "ayudar a Europa para que se una, no para que se divida"

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha sostenido este lunes que la sociedad se divide entre "nómadas cosmopolitas y sedentarios perdedores" y que eso genera entre la gente posiciones políticas diferentes a las tradicionales.

En el coloquio 'El futuro de Europa' junto al exprimer ministro italiano Enrico Letta, Borrell se ha incluido entre los 'nómadas cosmopolitas', que son los que sacan ventajas de la UE, como que no haya fronteras entre sus países con el espacio Schengen y se comparta una moneda: "La libertad de movimientos está muy bien para quien se mueve".

En cambio, para los 'sedentarios perdedores' esas ventajas de la movilidad "no existen, porque no se mueven", y además les preocupa que no haya fronteras por cuestiones como la inmigración y construyen barreras a su alrededor porque tienen miedo.

El ministro ha puesto los 'chalecos amarillos' franceses como ejemplo de este conflicto entre dos grupos sociales contrapuestos, y ha explicado que los 'sedentarios perdedores' se preocupan más por "llegar a fin de mes" que por el cambio climático y el fin del mundo.

LA SOCIEDAD "SE DESAGREGA"

Para él, esta división social se traslada a la política con la aparición de nuevos partidos y la pérdida de la hegemonía de los tradicionales, como ha remarcado que se constata en los diferentes resultados electorales en países europeos, como Finlandia y Suecia, además de en España: "La política se desagrega porque la sociedad se desagrega".

SOLUCIONES

Para solucionar estas divisiones, Letta ha apostado por reforzar la inversión en educación mediante programas como el Erasmus para aumentar la movilidad entre los ciudadanos europeos y la transferencia de conocimiento.

El ex primer ministro ha alertado de que en 2016 había 18 millones de jóvenes de Italia: 1,5 millones se marcharon de su país para viajar o estudiar y que solo 30.000 se fueron de Erasmus, lo que ha remarcado que representa a "una minoría, una parte muy pequeña" de la sociedad italiana.

Letta ha propuesto que el programa Erasmus también se aplique para los estudiantes de instituto durante la próxima legislatura europea, para lo que ha enfatizado se tienen que destinar más recursos porque actualmente "el coste lo pagan las familias" y se genera desigualdad al dividir a las que tienen recursos y las que no.

En ese sentido, Borrell ha razonado que los que participan en programas como el Erasmus acaban siendo 'nómadas cosmopolitas' y que, si no se financia más, acaba ahondando la división social porque los que se quedan se fijan en sus territorios.

El ministro también ha abogado por políticas económicas más expansivas para unir a las sociedades europeas, para lo que ha recalcado que se tiene que "convencer a los alemanes" y que éstos no harán nada que vayan contra su interés nacional.

CATALUNYA

Preguntado por el público sobre el soberanismo en Catalunya y el papel que debe jugar Europa, Borrell ha defendido que "es costumbre pedir a Europa cosas que no puede hacer" y ha subrayado que sus instituciones tienen las competencias que los Estados miembros les han concedido.

No obstante, Borrell ha apuntado a lo que Europa sí puede hacer y hace: "Poner los puntos sobre las íes" y contestar a las críticas que se hacen a los países que la conforman, y garantizar que cumplen las normas básicas de la UE.

El exprimer ministro Enrico Letta ha asegurado que "actualmente se tiene que ayudar a Europa para que se una, no para que se divida", respuesta que ha recibido el aplauso de la audiencia.

Entre los asistentes a la conferencia han estado el expresidente de la Generalitat José Montilla; la candidata del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Meritxell Batet; el eurodiputado socialista Javier López; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, y el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro.