La Jove Orquestra Graeme Clark de jóvenes con sordera toca ante el Papa en el Vaticano

La Jove Orquestra Graeme Clark, formada por 12 adolescentes de entre 13 y 21 años nacidos con una sordera severa o profunda y que pueden oír gracias al implante coclear, ha tocado este miércoles por la mañana en la Ciudad del Vaticano ante el Papa Francisco, con motivo de una Audiencia General.

Esta orquesta nació en 2019 por la colaboración entre Fundación GAES Solidaria y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con el objetivo "mostrar el potencial de las personas con implantes cocleares en el ámbito musical", informa la fundación en un comunicado.

Los jóvenes han asistido después de que el Papa, que conocía de su existencia y su propósito, expresara su deseo de recibirles en el Vaticano para conocerlos en persona y que pudieran tocar una pieza musical en una Audiencia General.

MESES DE ENSAYOS

En el encuentro de esta mañana, la orquesta ha interpretado el popular tema 'We Are The Champions', bajo la batuta del presidente de la Orquestra Simfònica del Vallès, Jordi Cos, quien ha dedicado meses de ensayos con los jóvenes músicos para preparar esta actuación.

Con motivo del viaje a Roma, la orquesta también ofreció este martes un concierto en la Embajada de España ante la Santa Sede, que estuvo presidido por la embajadora, Isabel Celáa, e incluyó temas como 'Waterloo', 'Hallelujah' y 'Guantanamera'.

El evento contó también con la intervención de la exjefa de la Sección de Hipoacusia y Centro de Implantes Auditivos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona María Antonia Clavería, y del profesor de Otorrinolaringología de la Universidad de Bari Aldo Moro (Italia) Nicola Quaranta.