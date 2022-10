Juan Manuel de Prada reconstruye la vida y obra de la escritora Ana María Martínez Sagi

La biografía 'El derecho a soñar' reúne su trayectoria en dos volúmenes

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan Manuel de Prada ha reconstruido la trayectoria de la escritora y periodista barcelonesa Ana María Martínez Sagi en la biografía en dos volúmenes 'El derecho a soñar. Vida y obra de Ana María Martínez Sagi' (Espasa), con más de 1.700 páginas y de la que considera que no tuvo el "reconocimiento" que merecía.

En un encuentro este lunes con periodistas en Barcelona, De Prada ha recordado que en el año 2000 publicó 'Las esquinas del aire' en la que noveló la juventud de la escritora, pero que vio que en su testimonio había "muchas lagunas y circunstancias incoherentes", por lo que inició un proceso de búsqueda en los archivos en el que conciliar su admiración por la escritora con la verdad.

Juan Manuel de Prada ha recordado que en los años 90 estaba obsesionado con la recuperación de escritores olvidados y que topó con ella en un libro de César González Ruano de los años 30, y le pareció un personaje "muy sugestivo", consiguiéndola localizar en Moià (Barcelona).

Ha remarcado que la escritora accedió a que la entrevistase tras pensárselo durante dos o tres meses, ya que decía que tenía la voluntad de morir olvidada tras su regreso del exilio: "Decide enterrarse en vida en este pueblo, en la más absoluta soledad, con pocas amistades, sin revelar su pasado".

SIN "ENCONTRAR SU SITIO"

De Prada ha señalado que se encontró a una mujer que "no había acabado de encontrar su sitio", en su regreso del exilio, donde no conecta con los intelectuales de los 70 y no tiene relación con su familia.

El autor, que presentará este martes la biografía en un acto público en la Biblioteca de Catalunya, ha dicho que encontró información sobre Martínez Sagi en una treintena de archivos y en las que ha descubierto circunstancias que ella había obviado como que había sido fotógrafa en el frente de Aragón durante la guerra, su implicación con el anarquismo y que tuvo diversas relaciones amorosas más allá de con la también escritora Elisabeth Mulder.

"Me presentó su vida de una forma edulcorada", ha dicho Juan Manuel de Prada, para quien Martínez Sagi tenía lo que ha denominado 'síndrome de Forrest Gump' y necesitaba introducir en su vida personajes famosos en coyunturas interesantes aunque fuera rebatible.

Ha afirmado que la biografía se basa en el trabajo en archivos y hemerotecas, ha reivindicado que inició el libro con dos cartas y ha encontrado más de un centenar, y ha remarcado: "Tienes que penetrar en la persona y la obra no basta. La correspondencia y las cartas son un tesoro".

El escritor ha remarcado que es una figura que destacó en el mundo del deporte, fue directiva del FC Barcelona, fue una de las fundadoras del Club Femení d'Esports, y ha subrayado que su obra literaria es "muy valiosa", en la que escribió su poesía mayoritariamente en castellano y alternó con el catalán en su faceta periodística.

REGRESO A CATALUNYA

La biografía también recorre sus años de exilio en Francia y en Estados Unidos, donde fue profesora en la Universidad de Illinois, hasta que a finales de los años 70 regresó a Catalunya y se instaló en Moià.

De Prada ha subrayado que, a diferencia de 'Las esquinas del aire', tenía que ser un libro apoyado en documentos y no un relato novelado: "Si no buceas en su vida, no profundizas en su obra", ha apostillado.

El escritor ha explicado que, antes de que Martínez Sagi muriera en 2000 --no llega a ver publicado 'Las esquinas del aire'-- le legó su obra inédita con el compromiso que lo publicara a los 20 años de su muerte, cuestión que está llevando a cabo.

Ha remarcado que esta biografía es el libro de su vida y ha señalado que en su redacción ha vivido cosas que no ha hecho con otros libros y que duda que vuelva a vivir: "Lo vivido ha sido muy hermoso", ha concluido.