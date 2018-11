Un juez condena por delito y no por infracción administrativa a dos grafiteros del Metro de Barcelona

Publicado 06/11/2018 18:30:16 CET

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha condenado a dos grafiteros del Metro de Barcelona por un delito de daños en bienes de uso público y no por infracción administrativa o delito leve, en una sentencia pionera que se dictó el 22 de octubre en Barcelona en base al nuevo Código Penal.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se refería a las pintadas que dos hombres hicieron en el año 2015 en dos vagones del Metro que estaban estacionados en las instalaciones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

El juez condena a uno de los autores de las pintadas a un año de prisión, que no deberá cumplir si no vuelve a delinquir; a pagar los 2.700 euros que le costó a TMB limpiar los trenes; y no acercarse al Metro durante 6 meses.

La sentencia no es firme porque cabe recurso de ambas partes, pero la resolución va en la línea de lo que reclaman los operadores ferroviarios agrupados en el Observatorio del Civismo: que las pintadas en los convoyes se consideren delito y tengan penas más duras.

Esta decisión ha trascendido después de TMB ha anunciado que denunciará a 34 personas por pintar grafitis en un vagón de Metro la madrugada de este domingo, que además agredieron a tres viajeros que les increparon por estar pintando vagones.