Junqueras acepta la renovación en ERC "siempre que sea mejor" que lo que ya hay

Sobre la 'estructura B' de ERC: "No puedo ser responsable de los abusos de confianza"

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, ha aceptado la renovación dentro del partido, a 2 días de celebrarse el congreso de los republicanos: "De lo que dependa de mi, renovación no faltará siempre que sea mejor que lo que ya tenemos".

Al preguntársele en una entrevista de Europa Press qué diría a quienes piden un cambio de caras en el independentismo y en ERC, Junqueras (que sostiene que dos tercios de su propia lista son caras nuevas) se ha mostrado partidario de mantener a los perfiles que estén "bastante bien", porque quiere tener las mejores opciones.

"Algunos dicen que hace falta 'Foc Nou' (fuego nuevo) y nosotros respondemos que lo que hace falta es un fuego que caliente, un fuego que sea útil, tanto si es fuego nuevo como si es viejo", ha dicho en una alusión velada a la candidatura 'Foc Nou', crítica con que Junqueras quiera seguir al frente de ERC tras 13 años.

Además, él ha afirmado que tiene ganas y voluntad de seguir encabezando ERC: "La cuestión es que tengamos siempre a aquellos que están con más disposición, con más ganas y con más capacidad".

CONTINUIDAD Y RENOVACIÓN

Preguntado por si haría cambios en la presidencia y la portavocía del grupo en el Parlament si gana, ha respondido que el partido tomará las decisiones más oportunas y "seguro que habrá gente que encontrará espacios de continuidad y gente que entenderá perfectamente que es el momento de renovarse".

Está convencido de que "todo el mundo se pondrá a disposición de la dirección" porque habrá sido escogida por mayoría, y no teme que haya más bajas de militantes tras el congreso, porque considera que quienes ya se han marchado no han encontrado espacios mejores que ERC.

En relación a la pérdida de militantes estos años, ha sostenido que ERC necesita ser un partido más grande y con más militantes y recuperar la autenticidad y credibilidad, y ha atribuido la pérdida a "razones similares por las que ha caído en la mayoría de partidos políticos occidentales".

CANDIDATURA A LA GENERALITAT

Ha dejado en manos de la militancia decidir si el presidente del partido debe ser también el candidato a presidir la Generalitat --como defiende su candidatura-- o si, por el contrario, quien ejerza como líder de la formación no debería ser el candidato al Govern, y ha recordado está inhabilitado hasta 2031.

"El que quiera garantizar una separación de las dos cuestiones lo tiene muy fácil: lo único que tiene que hacer es votarme como presidente de ERC", ha agregado en referencia a su inhabilitación.

"ABUSOS DE CONFIANZA"

Preguntado por si se siente en parte responsable de la 'estructura B' del partido bajo su presidencia, ha respondido: "Soy responsable de las confianzas que otorgué, pero no puedo ser responsable de los abusos de confianza que alguien haya podido cometer".

Ha defendido "cambiar actitudes, maneras de hacer, criterios" para que no se vuelva a repetir un caso así, y ha afirmado textualmente que el partido debe ser más exigente a la hora de honrar las confianzas que se otorguen y estar más cerca de las personas a las que representan y del mundo municipal.

Sobre las críticas que ha recibido por las palabras que utilizó en el acto de precampaña en Olesa de Montserrat (Barcelona) contra los posibles responsables de la 'estructura B', cuando dijo que no se pude curar una herida que previamente no se haya limpiado, ha dicho: "Decir que amamos la verdad nunca es demasiado duro".

Ha calificado de excelente su relación con la que fue su número dos, la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, y ha reiterado: "Decir que nuestra responsabilidad es recoser nuestra organización para ponerla al servicio del país y al servicio de la sociedad no es demasiado duro", tras lo que ha añadido que sus palabras en Olesa eran una llamada a la responsabilidad compartida.

PACTOS CON EL PSC

Sobre su voto en la consulta interna que hizo ERC sobre si apoyaba o no la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y en la que finalmente ganó el 'sí', ha insistido en que su posición era que "había muchas razones para votar que no", tras lo que ha instado a mirar hacia delante porque quien conduce mirando al retrovisor no llega muy lejos, según él.

Ha avisado al PSC de que no habrá acuerdos presupuestarios si no cumple todos sus acuerdos con ERC: "Si Illa quiere acelerar la negociación presupuestaria, entiendo que la quiere acelerar para tener los mejores Presupuestos posibles. Pero para hacer los mejores Presupuestos posibles, primero debe cumplir todo lo que ha firmado".

El exdirigente republicano ha remarcado que la única manera de que lleguen a pactos presupuestarios es que los socialistas cumplan con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y se "mejore la financiación catalana", y ha reclamado que las cuentas permitan mejoras en escuelas, hospitales, universidades, infraestructuras y en vivienda.