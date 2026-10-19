Junqueras acusa a Feijóo de querer "liquidar" la inmersión lingüística en la escuela catalana

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el acto organizado por Esquerra Republicana de Catalunya por la Diada, a 11 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Cada año la Diada recuerda la caída de Barcelona ante las tropas - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de querer "liquidar" la inmersión lingüística en la escuela catalana, que ha descrito como una de las herramientas históricas y más exitosas para la inmersión.

"PP y Vox son, pues, la principal amenaza para nuestras entidades, la educación y el autogobierno", ha alertado Junqueras en un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press.

El dirigente republicano ha reivindicado a su partido como el "muro de contención de esta ola reaccionaria", y ha asegurado que ERC defenderá la lengua y la escuela.