Junqueras critica a quienes "se hinchan a decir mentiras" a tres días de la segunda vuelta de ERC

Propone una comisión de seguimiento de pactos con PSOE y PSC: "ERC se debe hacer respetar"

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El exlíder de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, ha criticado a quienes "se hinchan a decir mentiras" a tres días de la segunda vuelta del congreso de ERC, en alusión a su presunta decisión de no activar los protocolos de la Conselleria de Acción Exterior por el supuesto caso de acoso sexual que implicaba al jefe de gabinete cuando el conseller era Alfred Bosch.

Así se ha pronunciado este miércoles en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en el acto central de campaña de su candidatura junto con la candidata a la Secretaría General del partido, Elisenda Alamany, y al que han asistido unas 300 personas.

"Creo que todos estamos hartos de mentiras, calumnias y difamaciones. Estamos hartos de 'estructuras B'. Estamos hartos de gente que calla verdades durante años y se hincha a decir mentiras a tres días del congreso", ha reprochado Junqueras.

Ha asegurado que "estas mentiras no les servirán de nada, porque la militancia de este partido sabe la verdad", tras lo que ha reivindicado la necesidad de crear una comisión de la verdad sobre la 'estructura B' del partido.

Por su parte, Alamany ha sostenido que "a nadie le puede molestar saber la verdad", tras lo que ha señalado que, si ganan en la segunda vuelta, la comisión de la verdad elaborará un informe en 3 meses, y ha destacado que esta comisión también estará compuesta por personas de otras candidaturas.

COMISIÓN DE PACTOS

Junqueras ha propuesto una comisión de seguimiento de los pactos con el PSOE y el PSC, y ha avisado de que no habrá nuevos acuerdos ni nuevas negociaciones si los socialistas no cumplen los acuerdos que ya han firmado con los republicanos: "ERC se debe hacer respetar y se debe hacer valer".

Ha sostenido que cuando la militancia votó sobre la investidura de Salvador Illa, él dijo que "había muchas razones para votar que no, entre ellas la poca confianza en el grado de cumplimiento", y ha añadido que también dijo que si salía que sí se debía obligar a los socialistas a cumplir.

Ha insistido en que no negociarán los Presupuestos catalanes de 2025 porque no incorporan todos los acuerdos que ya se han firmado, textualmente, y ha señalado: "Nosotros no somos los que necesitan un año para evaluar si están cumpliendo o no, porque ya sabemos ahora si cumplen o no", en alusión a la propuesta de la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' de preguntar a la militancia sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura con el PSC.

CONVERSACIONES CON 'FOC NOU'

Junqueras ha abandonado el acto, tras responder a preguntas de militantes del público, para intervenir en otro acto de la candidatura de 'Foc Nou', que quedó en tercera posición, y cuyos votos podrían determinar la votación de la segunda vuelta.

Alamany ha concretado que han ofrecido a la candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, Helena Solà, que sea la primera mujer en presidir el Consell Nacional del partido, y ha apostado por reformar este órgano del partido para que sea "un auténtico parlamento" del partido.

La candidata de 'Militància Decidim' ha concluido el acto diciendo que este sábado está en juego "quién puede levantar mejor el partido, quién puede hacer de ERC el partido más grande del país", y no de quien ama más a ERC o es más de ERC.