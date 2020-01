Junqueras: "Queremos volver a ejercer la autodeterminación. La volveremos a ejercer"

Actualizado 28/01/2020 10:26:01 CET

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido el derecho a la autodeterminación durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación del 155 que se celebra en el Parlament y a la que ha acudido en calidad de testigo desde la cárcel de Lledoners en la que está recluso.

"Queremos volver a ejercer la autodeterminación. La volveremos a ejercer", ha dicho tras en su primer turno de palabra que ha durado unos 40 minutos y en el que ha realizado un alegato en favor del diálogo y una defensa de la independencia de Catalunya, dos elementos que considera centrales en la labor que ERC está desempeñando en la política actual.

Junqueras ha defendido el posicionamiento de los republicanos que ha recordado que se basa en ampliar los apoyos a favor de la república catalana para poder ejercer la autodeterminación: "Un referéndum de autodeterminación es una cosa normal. Queremos volverlo a ejercer".

"Para hacerlo necesitamos ser más. Acumular más fuerzas, sin duda. Porque una de las cosas que aprendimos de octubre de 2017 es que, si hubiera sido una cuestión estrictamente democrática y solo se hubiesen contando votos, es indudable que habríamos ganado, que hemos ganado, pero en uno de los platos de la balanza pusieron algo más que votos: porrazos, dirigentes políticos en la cárcel, la disolución del Parlament y el Govern", ha advertido.

LA MIRADA DE CS

Así, Junqueras ha explicado que su tesis se basa en seguir acumulando votos sobre su lado de la balanza como única fórmula para conseguir que venza en favor de los que defienden la república catalana, convencido de que "estas mayorías amplias existirán", ya que se han conjurado para hacer todo lo posible para que existan.

"Queremos pensar que los resultados electorales de 2019 son un buen indicador y quien más grita contra nuestras tesis, sobre nuestro trabajo y nuestra voluntad democrática es quien más votos ha perdido y en todos lados. El hecho de que algunos de vosotros bajéis la mirada cuando os lo digo es la mejor prueba", ha razonado en referencia a la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, y al presidente del grupo naranja en la Cámara, Carlos Carrizosa.

EL 155: PERJUDICÓ A LOS CIUDADANOS

El líder republicano ha sostenido que el 155 "solo sirvió para perjudicar los intereses de los ciudadanos de Catalunya, para perjudicar la aplicación de políticas sociales y de políticas destinadas a aumentar la competitividad" de la economía.

Sin embargo, ha reivindicado que la intervención de la autonomía no sirvió para uno de sus objetivos, según él: "No sirvió en el objetivo de hacernos desistir, de darnos miedo. No tenemos miedo, no lo hemos tenido nunca y menos ahora".

En este sentido, ha destacado que su encarcelamiento "es una parte más del camino hacia la libertad, y es casi de una belleza poética que la cárcel sea un paso más hacia libertad", y ha recordado que antes de ellos ha habido mucha gente encarcelada injustamente.

Junqueras ha reiterado que ni él ni el resto de presos del 1-O cometieron ningún delito: "Nada de lo que hemos hecho es delito. Porque celebrar un referéndum no es delito, por una razón muy simple e incontestable: no está recogido en el Código Penal".

Asimismo, ha insistido que defender la independencia no es delito, de manera que ve su encarcelamiento injusto y vengativo: "Confunden justicia con venganza. Pero insisto, esta venganza no nos intimida. No nos da ningún miedo".

DIÁLOGO E INDEPENDENCIA

La intervención de Junqueras ha pivotado sobre la estrategia de ERC de apostar por el diálogo, especialmente con aquellos que aplauden que él esté en la cárcel, y ha afirmado que pese a ello "no hay nadie más independentista" que ERC.

Lo ha defendido un día después de la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado del Parlament, que ha provocado una fractura entre los socios de Govern y las acusaciones de JxCat a los republicanos porque consideran que no han defendido al presidente.

Junqueras ha asegurado ser feliz, ha dicho estar contento de hablar en sede parlamentaria con todos los presentes sin excepciones y ha insistido en su apuesta por el diálogo, "especialmente con los que han aplaudido de manera más entusiasta la represión y la prisión", porque considera que el diálogo no puede estar supeditado a la situación carcelaria de los exconsellers.

"Termino reiterando mi voluntad de diálogo, mi compromiso con la independencia y la república. Mi agradecimiento a vuestro trabajo, constancia y esfuerzo. Reiterar la alegría de estar aquí. De poder hablar con vosotros. Alegría a la que no pienso renunciar siempre que pueda tener la oportunidad", ha reflexionado.