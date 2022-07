Junqueras dice que ERC cumple el pacto de Govern: "Si alguien no lo cumple, es mejor preguntarles"

Asegura que miembros de Junts le dicen que es "imposible" que salgan del Govern

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que su partido está cumpliendo el pacto de gobierno con Junts con la mesa de diálogo Generalitat-Gobierno y que son partidarios de que todo el mundo cumpla los acuerdos: "Si alguien no los cumple, es mejor preguntarles porque no los cumple".

"Si la pregunta fuera ¿está a favor de que todo el mundo cumpla los acuerdos? Si, estoy a favor, no solo de que los cumplamos nosotros sino que los cumplan los otros. Si alguien no los cumple, es mejor preguntarles porque no los cumple", ha sostenido en una entrevista de Europa Press después de que Junts haya dado por acabada la mesa de diálogo.

Al preguntársele si Junts está incumpliendo el pacto de gobierno, ha insistido en que ERC sí cumple los acuerdos, que está a favor de que se cumplan y defiende que "todo el mundo" los cumpla.

Tras reivindicar la importancia de la mesa de diálogo, ha pedido "a todo el que se llame independentista a que, si realmente lo es, debería defender los derechos nacionales de Catalunya, la independencia de Catalunya, el derecho a la autodeterminación y la amnistía en todos los ámbitos posibles".

"No se me ocurre ninguna razón para dejar de defender nuestros derechos y los derechos del pueblo de Catalunya en todos los ámbitos posibles", ha añadido Junqueras ante la negativa de Junts a participar en la mesa de diálogo.

Además, ha asegurado que la comunidad internacional aconseja, recomienda e insiste en que el independentismo no puede abandonar la bandera de la negociación, y por ello cree que deben ser los más firmes "defensores" de la negociación.

ALTERNATIVA

Pese a todo, ha emplazado a Junts a explicar su alternativa si no están a gusto en el Govern y les ha invitado a "tomar las decisiones que crean que deben tomar", aunque ha evitado especular sobre qué pasaría si salen del Ejecutivo catalán.

De hecho, ha explicado, él habla con mucha gente, también de Junts, y muchos le trasladan que es "imposible" que salgan del Govern.

También se ha referido al caso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que se encuentra a las puertas de que se le abra juicio por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha apuntado que si militara en ERC ya se habría apartado.

"PRESTIGIO" DEL INDEPENDENTISMO

"Si esto afectara a un miembro, militante o a un cargo electo de ERC, todo el mundo sabe que ya se habría apartado. Se habría apartado por sí mismo, se habría apartado para no perjudicar las instituciones y para no perjudicar el prestigio del conjunto del independentismo", ha sostenido.

Para Junqueras, ERC es "pulcra e impoluta en estos temas por convicción personal, moral, cívica, política y por convicciones republicanas", y también ha desvinculado el caso de Borràs con el 1-O.

A su juicio, es un caso que "no tiene nada que ver ni con el 1-O ni con el referéndum del 1-O ni en con ninguna de la causas" que les llevó a prisión, y ha defendido la necesidad de cumplir con el reglamento del Parlament, que en su artículo 25.4 establece que la Mesa debe acordar la suspensión de un diputado cuando se le abra juicio oral por delitos vinculados con la corrupción.

El líder de ERC ha recordado que los independentistas impulsaron y votaron la reforma del reglamento del Parlament, cuyo contenido avala, y ha apuntado que tomarían la misma decisión con Borràs aunque la suspensión no se recogiera en su contenido.

Sobre que Junts pida un frente común a ERC y CUP en defensa de Borràs y que no la dejen caer, Junqueras ha remarcado que son partidarios de los frentes comunes "en defensa de la justicia, de la transparencia, de la pulcritud en el comportamiento privado y publico, en defensa de valores republicanos y cívicos, y de preservar el prestigio de las instituciones".

"Todo el mundo seguro que actuará según le dicte su conciencia", ha confiado el líder de ERC, que también asegura que, desde Junts, le comentan que esto tampoco implicaría consecuencias en el Govern.

SOBRE DALMASES

En relación a la actitud del diputado de Junts Francesc de Dalmases con la subdirectora del 'Faqs' tras una entrevista a Borràs, Junqueras cree su comportamiento es "incompatible, no sólo con un cargo electo y público, sino también con las normas de educación más básicas de cualquier persona".

Según él, en ERC es imposible que nadie se comportara así, y si ocurriera, "no es que deba dimitir de su cargo, es que debería sentir una profunda vergüenzas desde un punto de vista personal".