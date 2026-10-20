Junqueras celebra que "la política vuelve al terreno de la política" con la amnistía

El exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, de la mano con el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que "hoy la política vuelve al terreno de la política porque sale del terreno de la judicialización y de la represión" con la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a los líderes condenados por el 1-O.

Así se ha expresado en declaraciones a periodistas en la sede del partido este martes por la tarde junto a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, también amnistiados, y a otros dirigentes de ERC como la secretaria general, Elisenda Alamany; el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, y la eurodiputada Diana Riba, entre otros.

"No tenían ninguna necesidad de impedirnos hacer nuestro trabajo, de poder dar clases en la universidad. Si lo han hecho es porque nos han tenido y nos tienen mucho miedo. Y dejadme aclarar que hacen bien teniéndolo", ha sostenido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)