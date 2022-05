Junts exige explicaciones a Sánchez pese a haber sido espiado: "O hay incompetencia o complicidad"

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones y responsabilidades pese a haber sido espiado también por el software Pegasus porque "o hay incompetencia o complicidad".

En rueda de prensa, ha asegurado que les sorprende que el Ejecutivo central no haya descubierto que ha sido espiado hasta que el independentismo levantó el caso del 'Catalan Gate', y que no se haya hecho público hasta ahora si fue espiado en mayo de 2021.

"Si los móviles de Sánchez y Robles han sido espiados, se confirma la existencia de un fallo grave que requiere explicaciones", ha advertido Rius, tras añadir que la principal víctima de este espionaje ha sido el independentismo.

A su juicio, el Gobierno intenta pasar "de verdugo a víctima" del espionaje, y por ello se ha reafirmado en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre esta cuestión, cuya votación tendrá lugar el martes.

"Esperamos que el PSOE, como víctima del espionaje, acepte esta comisión de investigación. Veremos si están dispuestos a llegar hasta el final o estamos ante una cortina de humo", ha señalado.

También ha reiterado que intentar cerrar el caso con la comisión de Secretos Oficiales del Estado "es poner sordina a un escándalo" y supone, en su opinión, ninguna garantía de que se aclare lo ocurrido.

"Ha llegado la hora de abrir las cloacas del Estado y de desinfectarlas. España no será una democracia plena hasta que no se desinfecten del todo las cloacas del Estado", ha apuntado Rius, que ha insistido en que la Generalitat debe limitarse a relaciones de carácter técnico y administrativo con el Gobierno mientras no se den explicaciones y asuman responsabilidades.

El portavoz de Junts también cree que el Govern no puede mantener "ningún tipo de diálogo" con el Ejecutivo central mientras no se aclaren los hechos.

QUERELLAS

Tal y como han hecho dirigentes espiados de Òmnium Cultural y la CUP, Riuis ha anunciado que también lo harán los afectados de Junts a título individual en Catalunya, en el resto de España y en otros países "donde se han producido estos hechos delictivos": Francia; Suiza; Bélgica; Alemania y Portugal.

Además, se querellarán contra la empresa israeliana NSO y pedirán que se investigue "al CNI y a la cloacas del Estado".