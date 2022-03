Junts pide que Aragonès no asista a otra Conferencia de Presidentes si se incumplen los pactos

Rius acusa a Pedro Sánchez de congelar "sine die" la mesa de diálogo

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado este lunes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no asista a otra Conferencia de Presidentes si el Gobierno de Pedro Sánchez incumple los pactos y compromisos adquiridos.

"Tenemos que ver si lo que ha prometido Pedro Sánchez en esta cumbre de presidentes se confirma y constata o se queda sólo en meras promesas. Si es así, Aragonès no debe volver a asistir a ninguna otra Conferencia de Presidentes", ha sostenido en rueda de prensa.

Pese a avalar la presencia de Aragonès a la que se celebró el domingo en La Palma, considera que el gesto del presidente catalán "no ha sido correspondido" porque pedía concreciones que, según Rius, no han tenido lugar.

Por ello, ha apuntado que el resultado del encuentro es "claramente insuficiente" y ha considerado un error confiar en las promesas de Sánchez porque, en su opinión, nunca se cumplen.

También ha reprochado al presidente del Gobierno de haber intentado aprovechar la Conferencia de Presidentes para enviar el mensaje de "una falsa normalización de las relaciones entre Catalunya y el resto de España".

MESA DE DIÁLOGO

Además, le ha acusado de haber congelado "sine die la mesa de diálogo, una mesa de silencios, que no tiene calendario ni temario a tratar", y de buscar pretextos para no reunirla, ya sea por la pandemia, elecciones y ahora la invasión rusa de Ucrania.

Tras advertir de que sería un error condicionar la mesa de diálogo a cuestiones que no sean la amnistía y la autodeterminación, ha evitado incidir en las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre que la negociación con el Gobierno acabará llegando seguro tarde o temprano.

"Si el diálogo algún día llega o no, ya se verá. Hoy sabemos que esta mesa hace tiempo que no se reúne, y no hay ninguna fecha prevista para que se vuelva a reunir", ha destacado el también diputado de Junts en el Parlament.

VIVIENDA

Después de que el Tribunal Constitucional estimara parcialmente el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana de vivienda, Rius ha lamentado que ERC votara a favor de dejar tramitar en el Congreso el proyecto de ley estatal por el Derecho a la Vivienda "a cambio de una nueva promesa, de que se respetarían las competencias catalanas".

"Nos quieren reducir a un papel de gestoría", ha advertido el portavoz del partido, que también se ha referido a la huelga de profesores convocada en diferentes días de este mes.

HUELGA DE MAESTROS

Para Rius, el Govern no puede menospreciar esta huelga y debe preguntarse el motivo por el que se ha llegado hasta aquí y si se ha hecho "algo mal", aunque ha mostrado su confianza en el conseller del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, y en que retomará el diálogo con la comunidad educativa.

Sobre que la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí haya defendido que la independencia de Catalunya es tan importante como para valer la vida de una persona, Rius ha manifestado su respeto por las "opiniones personales", y ha defendido la vía pacífica y democrática para lograr la independencia de Catalunya.