Las juventudes de ERC rechazan un Govern de PSC o apoyar gratis al "independentismo mágico"

No temen volver a las urnas si PSC o Junts no tienen en cuenta sus demandas



BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jovent Republicà, las juventudes de ERC, se ha opuesto a permitir un Govern del PSC en Catalunya o a dar "apoyo gratuito a quien vive del independentismo mágico y vacío de contenido", en alusión velada a Junts.

En un comunicado este miércoles, ha sostenido que no pueden permitir que "el unionismo se apodere del Govern" y ha defendido ser coherentes y exigentes con su demanda de un referéndum de autodeterminación sobre la independencia y con el compromiso con la justicia social.

"Si el PSC o Junts no creen razonables estas apuestas, la ciudadanía deberá decidir si defienden a Catalunya o no. A nosotros no nos dan miedo las urnas", según las juventudes.

CRÍTICAS AL PSC

Han criticado que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, "comparte el modelo de país con la derecha más sucursalista, tal y como ha demostrado con el apoyo al turismo desbocado en Barcelona".

También han acusado a los socialistas de oponerse a medidas para garantizar el derecho a la vivienda y de defender "recortes a escala europea" e ir contra la defensa del catalán en las escuelas, a su juicio.