Juzgan a dos acusados de agredir a una mujer trans en Barcelona

Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por lesiones y delito de odio

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona juzga este miércoles a dos acusados de agredir a una mujer trans en Barcelona, para los que la Fiscalía pide una condena de dos años y medio de prisión y una multa de 1.080 euros.

El escrito de acusación del fiscal, consultado por Europa Press, relata que la increparon desde un bar mientras la mujer jugaba a bádminton en un parque enfrente de ellos.

El fiscal subraya que usaron expresiones que califica de claramente humillantes, como: "Yo no sé si viene con sorpresa, será que somos antiguos, no sé si es chico o chica, eso no es una chica que tiene sorpresa, será una maricona de mierda".

"Si Franco estuviera estos no estarían aquí, son travelos, maricón de mierda, maricona, es un tío", continuó uno de los acusados, que también dijo que si fuera por él los mataría e hizo comentarios despectivos sobre que la mujer fuera latinoamericana.

Ella les pidió que dejaran de insultarla y uno de los acusados empezó a "ponerse agresivo" con ella y sus amigas, hasta intentar cogerle el bolso, cogerla del brazo y amenazarla de matarla con un punzón que tenía en el bolsillo.

El otro acusado lo animaba --"dale en la cara que así la desmayas, dale más fuerte pero apunta bien gilipollas"-- y el primero presuntamente le dio a la mujer varias patadas en el brazo y la arañó en el pecho y una pierna.

El chico llegó a sacar el punzón del bolsillo pero no a clavárselo a nadie --se lo quitó una de las personas que intervinieron para frenar la situación-- y la mujer quedó con una herida superficial de 25 centímetros en la pierna.

Para los dos acusados, el fiscal pide una condena por un presunto delito de odio, por un delito contra la integridad moral y por dos delitos de lesiones leves.