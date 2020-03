L'Auditori ofrece 'online' un concierto de la OBC en una iniciativa europea

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona ofrecerá este miércoles 'online' el concierto de la Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC), dirigida por Kazushi Ono y que fue grabado en la Sagrada Familia de Barcelona en septiembre de 2015.

Lo hará en el marco de la iniciativa 'Music of the day from Europe's Concert Hall' de la European Concert Hall Organisation (ECHO), que durante los días de confinamiento a través del Facebook de las instituciones participantes ofrece un concierto diario y que este lunes reunió a más de 90.000 oyentes con el de Mariss Jansons al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera en Amsterdam.

El objetivo de la iniciativa es que se pueda "disfrutar de música de alta calidad desde casa mientras dure el confinamiento", a lo que se suma que L'Auditori también ofrece conciertos y demás contenidos digitales a través de la plataforma 'L'Auditori a casa teva'.