Los letrados del Parlament rechazan hacer plenos telemáticos pero sí comparecencias

Plantean que la Mesa suspenda el periodo de sesiones hasta que se levante el estado de alarma

Los letrados del Parlament han emitido un informe sobre la viabilidad de realizar la actividad parlamentaria de manera telemática debido al coronavirus y concluyen que se debe descartar la posibilidad de hacer plenos no presenciales, aunque sí contempla que se hagan comparecencias en comisión de miembros del Govern vinculadas a la pandemia.

El informe, recogido por Europa Press, repasa la jurisprudencia marcada por el Tribunal Constitucional (TC) ante esta cuestión, que viene marcada por el intento de investir a distancia al expresidente Carles Puigdemont en 2018, que fue rechazado por el propio tribunal.

Así, los letrados consideran que "la jurisprudencia constitucional y la doctrina se muestran muy restrictivas con la posibilidad de cumplir la actividad parlamentaria de manera no presencial", aunque apunta que esta concepción no prevé situaciones de emergencia como la actual.

De esta manera, proponen que la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara celebren sesiones telemáticas y comuniquen después los acuerdos adoptados, como ya están haciendo desde la declaración del estado de alarma.

También plantean que las comisiones del Parlament puedan celebrar sesiones informativas o comparecencias de miembros del Govern, "vinculadas excepcionalmente a la actual situación de la crisis sanitaria".

Sin embargo, descartan que las comisiones puedan desarrollar el resto de sus funciones habituales por "las dudas jurídicas que plantea la actual jurisprudencia constitucional", aunque reconoce que existen los medios tecnológicos para hacerlo.

En el caso de los plenos, los letrados rechazan poder celebrar sesiones plenarias no presenciales por las dificultades que plantea la jurisprudencia y por problemas tecnológicos --el voto electrónico del hemiciclo no permite la modalidad de voto telemático, por ejemplo--.

COMPARECENCIA DE TORRA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, solicitó la semana pasada comparecer ante la Cámara para informar sobre la evolución del coronavirus en Catalunya y las medidas que está adoptando el Govern, y la Mesa del Parlament acordó que esta comparecencia se haga de manera telemática ante los líderes de los grupos parlamentarios, pero no en una sesión plenaria.

La Mesa y la Junta de Portavoces se reunirán este martes para abordar este informe y concretar cómo y cuando se celebrará esta comparecencia del jefe del Ejecutivo catalán.

REFORMA DEL REGLAMENTO

El informe, firmado por el letrado mayor, Joan Ridao, también plantea a la Mesa suspender el periodo de sesiones hasta que se levante el estado de alarma y activar la Diputación Permanente del Parlament, y recomienda que, si se opta por hacer una reforma del reglamento, se incluyan situaciones excepcionales como la actual.

En este sentido, defiende que en esta reforma no se debería incorporar una "habilitación generalizada de la posibilidad de sesiones no presenciales, especialmente del pleno", ya que argumenta que no existe esta opción en otros parlamentos y es contraria a la doctrina constitucional y al criterio de los letrados de la Cámara, además de los obstáculos tecnológicos existentes.