Letta insta a integrar los mercados financieros europeos para competir ante Estados Unidos

Cree que no existe razón para no tener un mercado financiero único

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro italiano Enrico Letta ha defendido este viernes la integración los 27 mercados financieros europeos para competir ante Estados Unidos, por lo que ha pedido a los grandes países y economías europeas ir en esta dirección.

"La fragmentación en 27 mercados financieros está creando un éxodo hacia Estados Unidos de nuestros ahorros e inversiones. Nuestros ahorros se van a Estados Unidos porque es un mercado más rentable, más beneficioso y grande. Necesitamos cambiar esta dirección e integrar los mercados financieros para mantener aquí nuestros ahorros", ha explicado en la 39 Reunió del Cercle d'Economia.

De hecho, es una de las cuestiones que recoge en un informe que presentó en abril y en el que, bajo el título de 'Mucho más que un mercado', plantea una hoja de ruta para el nuevo ciclo político e institucional que se abre en Europa.

Ante el sector empresarial y político presente, Letta se ha mostrado optimista y ha asegurado que ve posible avanzar en la dirección de la integración de los mercados financieros "en la próxima legislatura" si las grandes economías y países europeos se unen para conseguirlo.

Además de reclamar una unión bancaria, cree que no existe razón alguna para no tener un mercado financiero único: "La única manera de hacernos grandes aquí es integrarnos y crear un único punto de entrada para los productos financieros que no sean de la UE"

En el informe también advierte de que financiar la transición hacia un mercado justo, verde y digital costará "mucho dinero", y cree que ello debe explicarse para minimizar efectos y consecuencias sobre la economía productiva y manufacturera.

'RÉGIMEN 28'

Ante la Europa de los 27 países, Letta ha lanzado su propuesta de crear el 'régimen 28' con la voluntad de que las empresas puedan operar con mayor facilidad en la UE.

"Somos 27 países. Sería crear una especie de vigésimo octavo país virtual, que tuviera su propio sistema y se pudiera dar a las empresas la opción de escoger el país número 28 y pudieran acogerse a este régimen, que sería válido en todos los países de la UE", ha explicado.

Para Letta, es necesaria la simplificación, por lo que cree que esto podría funcionar y darían a las empresas la posibilidad de "beneficiarse del mercado único".

REINO UNIDO

Al preguntársele si se debería intentar que el Reino Unido vuelva a la UE, ha opinado que hay que reabrir un debate con los ingleses pero, a su juicio, sólo en el campo de la defensa de momento.

"No se está listo para reabrir cualquier debate sobre el futuro. No sería muy inteligente dedicar energía a ello, pero a lo que se refiere a defensa sí", ha recalcado.