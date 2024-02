L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) celebrará el 8M bajo el lema 'Impliquémonos por la igualdad'

BARCELONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Hospitalet de Llobregat celebrará el 8M, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 'Impliquémonos por la igualdad' y un programa de más de 50 actividades organizadas por el Ayuntamiento a través del Centro de Atención e Información a la Mujer (CAID) y con la colaboración de varias entidades ciudadanas, informa el Ayuntamiento de L'Hospitalet en un comunicado este jueves.

El lema este 2024 "hace un llamamiento a toda la población para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", incidiendo en todos los ámbitos.

El acto institucional central tendrá lugar el 8 de marzo en la rambla de Just Oliveras, desde donde se iniciará una marcha hacia la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto del Día Internacional de la Mujer, seguido del espectáculo 'We can do it', a cargo de Street Dance Area.

El 9 de marzo se celebrará la segunda edición del festival Festidona en la plaza del Ayuntamiento.

ACTIVIDADES PREVIAS AL 8M

Las actividades arrancarán el 2 de marzo con el Cicle DonaVeu en el Auditorio Barradas; el 4 de marzo Ana Requena presentará su libro 'Intensas' en el Centro Cultural Tecla Sala; y el 5 de marzo tendrá lugar la representación teatral 'Pronoia'.

El 6 de marzo el Centro Cultural Collblanc-La Torrassa acogerá una sesión de cinefórum de la película 'La trenza'; tendrá lugar la conferencia 'Mujer y envejecimiento, un reto interesante', a cargo de Ana Freixas; y arrancará en Can Sumarro la primera de las sesiones de 'L'hora del conte'.

Para el público joven, el Auditori Barradas programa el 13 de marzo el monólogo de la humorista Charlie Pee y acogerá una nueva edición de la muestra 'Arte en femenino'.